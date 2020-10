Dying Light : l'évènement en cross-over avec Left 4 Dead 2 de retour avec un nouveau DLC gratuit

Dying Light 2 aurait dû voir le jour au printemps, mais sa sortie a été reportée à une période indéterminée avant qu'il ne redevienne totalement mutique publiquement. Et c'est encore une fois avec Dying Light que Techland fait parler de la série. Le studio a décidé de faire revenir le cross-over avec Left 4 Dead 2 via un évènement spécial.

À partir de ce soir et seulement jusqu'au 29 octobre à 19h00, vous allez de nouveau pouvoir profiter du mode Ruée des Morts sur PC.

Ce n'est pas tout ! Nous intégrons la formidable jouabilité de Left 4 Dead 2 dans Dying Light à travers l'évènement Ruée des morts. Affrontez des hordes de zombies enragés dans ce mode extrêmement difficile et tentez de survivre. Pour vous faciliter un peu les choses, vous pourrez utiliser un nouveau type de munitions pour fusil à pompe qui donnera aux infectés un avant-goût de la chaleur infernale. N'oubliez pas : quand vous en avez marre de repousser des hordes interminables de zombies, vous pouvez désactiver l'évènement Ruée des morts dans le menu Options.

De plus, les joueurs peuvent télécharger un DLC gratuit pour jouer avec Bill aka William Overbeck, et pourquoi pas l'équiper d'un fusil à pompe aux balles incendiaires. Vous pourrez aussi débloquer l'arme à deux mains Gnome Chompski pour casser du zombie avec style. À noter que l'évènement ne sera pas accessible sur PS4 et Xbox One, au contraire de l'extension qui sera disponible d'ici quelques semaines. Dying Light est disponible à partir de 19,75 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Dying Light : prix, date de sortie et détails pour le DLC infernal Hellraid