Dying Light : prix, date de sortie et détails pour le DLC infernal Hellraid

Techland a beau préparer un Dying Light 2, il n'en a pas tout à fait fini avec Dying Light premier du nom. Il a en effet eu l'idée un peu folle de faire revivre Hellraid, son jeu d'action à la première personne dans un monde infernal, dont le développement n'avait pas abouti, sous la forme d'une extension payante.

Le projet avait été officialisé avec un simple teaser, et a été détaillé il y a quelques jours par le studio. Il nous transportera dans un monde alternatif depuis une borne d'arcade, pour une expérience façon fantasy slasher jouable en solo ou en coopération, en groupe jusqu'à quatre. Ce véritable dédale sera infesté d'ennemis démoniaques, et nous pourrons y améliorer notre rang Hellraid pour débloquer des armes à utiliser dans ce royaume ou à Harran.

Nul ne sait d'où sort cette étrange borne d'arcade. Les habitants de la Tour l'ont trouvée au sous-sol, après une étrange coupure de courant, et l'ont montée sans se douter qu'il s'agissait d'un portail vers un autre monde. Donnez un coup de boost à votre expérience Dying Light en utilisant cet appareil surnaturel pour accéder à un mode inédit inspiré de Hellraid, le « fantasy slasher » en vue subjective jamais sorti de Techland. DÉVASTEZ LES HORDES INFERNALES

Empruntez un portail et troquez les rues bien connues d'Harran contre un bastion d'un autre monde, envahi par les serviteurs de l'enfer. Explorez ses couloirs de pierre et ses salles plongées dans la pénombre en terrassant des ennemis démoniaques inédits à coups d'épées, de haches, de marteaux et autres armes médiévales. MAÎTRISEZ UN NOUVEAU MODE DE JEU

Prouvez vos talents dans des parties intenses et jouissives à travers ce donjon infesté de démons. Ramassez des primes pour gagner des prix supplémentaires durant votre exploration de la forteresse. Améliorez votre rang Hellraid pour accéder à de nouvelles armes utilisables y compris en dehors du royaume infernal. PARTEZ EN RAID SEUL OU EN COOP

Partez seul en croisade ou réunissez un groupe de 2 à 4 joueurs. Dans tous les cas, une chose est sûre : les serviteurs de l'enfer vous attendent de pied ferme. Les forces infernales s'adaptent en nombre et en force à votre effectif pour vous opposer un challenge relevé.

Le DLC Hellraid de Dying Light sera disponible pour 9,99 € à partir du 23 juillet 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Dying Light: The Following Enhanced Edition est actuellement vendu 39,99 € à la Fnac.