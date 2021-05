Dying Light 2 Stay Human : date de sortie, éditions spéciales et trailer de gameplay acrobatique, l'heure du retour a sonné !

Avant même le COVID-19, Dying Light 2 a subi plusieurs reports, ce qui fait que nous ne savions plus exactement s'il ressemblait à ce qui avait été présenté en 2018 et 2019. Techland s'est montré rassurant sur l'avancée du développement en diffusant un très court teaser en mars, et promettait d'en dire plus bientôt. Et c'est donc dans le cadre d'un programme dénommé Dying 2 Know qu'il est définitivement revenu d'outre-tombe ce soir.

Les grandes nouvelles se sont enchaînées, avec déjà celle de la date de sortie ! Ce sera pour le 7 décembre 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One ! Vous aurez le choix entre une édition standard, une Deluxe en physique et numérique, une Ultimate en numérique, et une Collector. La Deluxe comprendra le DLC scénaristique 1 et un pack d'objets dématérialisés avec des skins Légendaires, des charmes d'arme exclusifs, des fonds d'écran, une BD, la bande-son et un artbook au format numérique. L'Ultimate ajoute le DLC scénaristique 2, des objets d'artisanat et un boost d'XP nocturne de 2 heures. Le must restera la Collector avec une statuette Défenseur de la Ville, une lampe à UV stylisée, un artbook physique, la carte de la ville, 3 cartes postales, un pack d'autocollants Voix de la Ville, une lettre de remerciement et un coffret exclusif. Vous pouvez comparer et précommander les éditions spéciales via le site officiel.

Les précommandes seront récompensées par l'obtention d'un Reload Pack comprenant une tenue, une arme et des skins de parapente exclusifs. Et, oui, ne dites plus Dying Light 2, mais Dying Light 2 Stay Human, son nouveau titre plus long !

Pour ce qui est du jeu en lui-même, Techland précise qu'il ne faudra pas nécessairement avoir joué à Dying Light pour s'y plonger. Pour information, 23 millions de personnes ont acheté le titre en 6 ans, et une Platinum Edition vient de sortir pour les retardataires. L'histoire se déroulera 20 ans après les évènements du premier jeu, qui s'était terminé sur l'établissement d'une Zone d'Exclusion à Harran. Les zombies se sont fait oublier, mais alors que des scientifiques faisaient des tests sur le virus, une souche s'est échappée d'un laboratoire à Genève à l'hiver 2021, causant l'extinction de plus de 98 % de la population dès 2023. Les humains vivent désormais à Villedor, aka The City, où les factions dominent le jour et les zombies errent la nuit.

Le protagoniste Aiden Caldwell est un exilé des Pilgrims, terrassé par la perte d'un être proche il y a plusieurs années. Le joueur aura plusieurs choix importants à faire sur sa route, en fonçant vers son objectif principal sans se soucier des autres ou en aidant les plus faibles par exemple : le cours de l'histoire et la fin pourront s'en voir modifiés. Il croisera bien des personnages sur son chemin, parmi lesquels les Nightrunners, et nos relations seront modifiées au fil de nos actes et nos décisions. Ajoutez à cela un système d'alignement faisant que The City évoluera de manières différentes et vous obtenez une expérience largement personnalisable. Il est rappelé que tout le jeu pourra être joué en coopération à 4, en invitant jusqu'à 3 amis dans notre partie.

Et nous pouvons voir un peu de tout cela dans le nouveau trailer de gameplay, qui montre que ce qui a été montré par le passé tient toujours, mais est encore plus concret qu'à l'époque.

Le chaos qui règne à The City y est visible, tout comme les 3 principales factions que sont les Survivors qui produisent des ressources, les Peacekeepers qui veulent ramener la paix à Villedor et les Renegades qui luttent pour prendre le pouvoir. Des personnages complexes croiseront notre route, et collaborer avec eux sera souvent essentiel pour survivre face aux zombies qui déboulent la nuit. C'est là que toute la richesse de notre arsenal et notre maîtrise du parkour sur les décors à la verticalité accrue va jouer. Et plus nous prendrons de risque, le plus nous aurons de chance de récupérer du loot rare pour le reste de notre aventure. Les combats sont décrits comme encore plus brutaux et néanmoins plus tactiques que jamais, avec des déplacements et du craft à gérer pour prendre le dessus sur nos adversaires.

Maintenant, vous savez tout sur Dying Light 2 Stay Human, disponible en précommande pour 69,99 € chez Amazon.fr. Si vous avez aimé la présentation, au moins une autre du genre est prévue d'ici le lancement.

