Dying Light : Hellraid, le jeu abandonné de Techland, renaît avec un DLC inédit !

Dying Light est sorti en 2015, et ses ventes n'ont cessé de croître avec le temps. La communauté est ainsi toujours partiellement active en attendant l'arrivée de Dying Light 2, repoussé à une période indéterminée.

Malgré quelques pauses, Dying Light ne s'est ainsi jamais éteint, et a encore récemment eu droit à des évènements limités avec du contenu exclusif à débloquer. Techland voit cependant encore plus grand pour ce qui devrait être le grand final de cette aventure interminable : une extension complète est prévue pour cet été !

Le DLC s'appelle Hellraid, et nous emmènera dans un donjon inédit avec de nouveaux adversaires et des armes originales, à parcourir seul ou en coopération. L'histoire tournera autour d'une borne d'arcade trouvée par les survivants dans La Tour, découverte en enquêtant sur une mystérieuse panne d'électricité. Si le nom de Hellraid ne vous est pas inconnu, c'est normal : il s'agit d'un jeu dont le développement a été abandonné par Techland, et qui va donc revivre avec cette extension spéciale !



Pour le moment, rien de plus, pas même de précision sur le caractère gratuit ou payant du contenu additionnel, mais il faut avouer que ce DLC est déjà alléchant sur bien des aspects.

