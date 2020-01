Dying Light: Bad Blood, le Battle Royale maintenant gratuit pour tous les joueurs de Dying Light

Maintenant que Dying Light 2 a officiellement été repoussé, les joueurs qui aiment la licence peuvent retourner ronger leur frein sur de précédents épisodes.



Techland propose d'ailleurs à une partie de la communauté de s'intéresser à Dying Light: Bad Blood, le Battle Royale paru en Accès Anticipé sur Steam en 2018. Il était vendu via un Founder's Pack à 19,99 € rempli de bonus, plus accessibles à cette heure, alors que la version définitive doit être disponible en free-to-play. Il n'est toujours pas officiellement sorti de cette phase d'essai, et n'a pas encore été porté sur PS4 et Xbox One comme initialement prévu, mais il continue de faire son petit bonhomme de chemins au rythme d'améliorations régulières.

À partir de cette semaine, tous les joueurs de Dying Light sur PC, PS4 ou Xbox One sont invités à relier leur compte propre au jeu à un site officiel, pour obtenir un code qui leur permettra de récupérer gratuitement Dying Light: Bad Blood sur Steam. En revanche, les développeurs ne communiquent pas sur l'avenir du jeu et l'éventuelle sortie de son Accès Anticipé, mais ce regain de popularité annoncé pourrait accélérer les choses.