Dying Light 2 : la date de sortie repoussée, c'est l'hécatombe !

C'est l'apanage de presque tous les grands jeux : rares sont les grosses productions à respecter le calendrier de sortie initiale. Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake ou encore Marvel's Avengers nous l'ont prouvé la semaine passée.

Un autre titre initialement prévu pour le printemps 2020 vient de rejoindre ce club plus si fermé des jeux repoussés, et le malheureux élu est Dying Light 2. Assez discret depuis son passage dans les salons estivaux, il va prendre le temps de voir son développement mieux fignoler avant d'atterrir sur nos consoles.



Dying Light 2 69,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 69,99€. Ce fut une année chargée pour nous alors que nous avons continué à travailler sur notre plus grand projet à ce jour. Nous savons que vous attendez le jeu avec impatience, et nous voulons livrer exactement ce que nous avons promis. Nous visions initialement une sortie printemps 2020 pour Dying Light 2, mais malheureusement, nous avons besoin de plus de temps de développement pour réaliser notre vision. Nous aurons plus de détails à partager dans les prochains mois, et nous vous répondrons dès que nous aurons plus d'informations. Nous nous excusons pour ces mauvaises nouvelles. Notre priorité est de fournir une expérience à la hauteur de nos propres standards, élevés, et des attentes de vous, nos fans. Merci de rester à l'écoute et merci à nos fans du monde entier pour votre soutien, votre patience et votre compréhension.

La particularité de l'annonce, et vous l'aurez noté, c'est que Techland ne donne pas de nouvelle période de sortie à cette heure, nous laissant totalement dans le flou. Est-ce encore au moins prévu pour 2020 ? Sachant que les développeurs voulaient aussi amener rapidement Dying Light 2 sur PS5 et Xbox Series X, comment vont-ils négocier ce report qui risque de rapprocher la sortie du jeu sur PC, PS4 et Xbox One du lancement de la nouvelle génération ? Affaire à suivre.

