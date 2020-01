Final Fantasy VII Remake : mauvaise nouvelle, le jeu est reporté !

Vous pensiez mettre la main sur le remake de Final Fantasy VII en mars ? Vous avez posé des congés pour profiter comme il se doit de cette ancienne aventure remise au goût du jour ? Eh bien, triste nouvelle, le titre est repoussé ! La question qui brûle toutes les lèvres est la suivante : pourquoi ?

Le producteur, Yoshinori Kitase, déclare :

Nous savons que vous êtes nombreux à attendre avec hâte la sortie de Final Fantasy VII Remake et que vous avez attendu patiemment de voir ce sur quoi nous avons travaillé. Les fans méritent un jeu de qualité, afin de nous assurer que nous livrerons un titre en accord avec notre vision, nous avons décidé de déplacer la date de sortie au 10 avril 2020.

Nous prenons cette décision difficile afin de nous donner quelques semaines supplémentaires pour peaufiner cette aventure, et vous offrir la meilleure expérience possible. Au nom de toute l'équipe, je tiens à m'excuser auprès de tout le monde, car cela veut dire qu'il faut attendre le jeu un peu plus longtemps que prévu.

Merci de patienter et merci de votre soutien.