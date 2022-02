24H sur GAMERGEN.COM : la nouvelle pochette de Cyberpunk 2077, un point sur Final Fantasy VII Remake, et Sony rachète Bungie

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce lundi 31 janvier 2022 ?

Les éditions PS5 et Xbox Series X et S de Cyberpunk 2077 auront droit à une nouvelle jaquette. En outre, de plus amples informations concernant la suite de Final Fantasy VII Remake pourraient être communiquées durant l’année, et Sony a racheté le studio Bungie.

Dans le reste de l’actualité, Square Enix a fêté les 25 ans de Final Fantasy VII, la bande-annonce d’Horizon Forbidden West, centrée sur l’histoire, est désormais disponible en français, une cinématique de Final fantasy VII: Ever Crisis est visible sur la Toile, il est désormais possible de lier un compte PSN à Discord, un point a été fait sur les nouveautés de février du PlayStation Now, et la série Halo a enfin eu droit à une date de sortie.

Pour finir, sachez qu’un PlayStation State of Play se penchant sur Gran Turismo 7 est prévu.