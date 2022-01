Horizon Forbidden West : visages familiers et nouveaux venus à l'affiche d'une bande-annonce pour le scénario

Nous ne sommes désormais plus qu'à un mois du lancement d'Horizon Forbidden West sur PS5 et PS4, il est donc tout à fait normal que Sony Interactive Entertainment et Guerrilla Games nous en montrent davantage à son sujet. Ces dernières semaines, différents types de machine que nous rencontrerons dans l'Ouest Prohibé ainsi que diverses Tribus ont donc eu droit à des vidéos et visuels pour nous mettre plein la vue et titiller notre curiosité. Place désormais à une bande-annonce plus traditionnelle centrée sur le scénario de cette suite.

Cet aperçu nous en apprend bien plus sur le périple qui attend Aloy, elle qui va se rendre dans l'Ouest Prohibé en vue de trouver un moyen de lutter contre le fléau ravageant les terres. Ce ne sera pas une partie de plaisir puisqu'elle va devoir lutter contre bien des menaces, à commencer par la Tribu dirigée par Regalla (Angela Bassett), une guerrière prête à tuer n'importe qui se mettant sur sa route et qui déteste les Carjas, comme mentionné dans un article de Game Informer. Pour autant, le trailer indique qu'elle obéit à une puissance supérieure... à savoir Sylens (Lance Reddick), que les joueurs de Zero Dawn connaissent bien et qui sert donc ses propres objectifs dans cette région en armant ces rebelles et leur permettant de contrôler les machines.

Fort heureusement, Aloy pourra compter sur Erend et Varl tout au long de son épopée, qui joueront un rôle déterminant et passeront énormément de temps à nos côtés. De nouveaux personnages vont également s'allier à elle, comme Kotallo, un fier et loyal guerrier de la Tribu des Tenakths, dont l'histoire sera très personnelle et intimement liée au voyage de notre héroïne ; Alva, une brillante et curieuse jeune femme venant d'une mystérieuse Tribu, et la chanteuse Zo au passé tragique.

En guise de teasing, la fin de la vidéo nous montre GAÏA parlant à Aloy en lui disant qu'elles ne sont pas les seules à chercher des réponses, puis introduit une mystérieuse femme appelée Tilda, dont le rôle est interprété en anglais par Carrie-Anne Moss (Matrix) et qui a une connexion spéciale avec le passé. Plusieurs visuels ont également été partagés, dont une illustration montrant tous ces visages évoqués ci-dessus et également un certain Hekarro, qui est le chef des Tenakths selon le PlayStation Blog.

Horizon Forbidden West est attendu le 18 février prochain et peut être précommandé sur Amazon à partir de 57,99 €.

Voir aussi : Horizon Forbidden West : des images inédites à Daunt et une superbe illustration en une de Game Informer