PlayStation : lier un compte PSN à Discord est désormais possible, voici comment faire !

Ce lundi a été chargé du côté de Sony Interactive Entertainment, entre l'annonce d'un State of Play pour Gran Turismo 7, celle de MLB The Show 22 en multiplateforme et l'arrivée de Bungie au sein des PlayStation Studios suite à son rachat. Et ce n'est donc pas terminé, puisque nous apprenons maintenant qu'il est enfin possible de connecter notre compte PSN à Discord. La nouvelle ne vient cependant pas de nulle part puisque nous apprenions en mai dernier l'investissement de SIE dans la société de messagerie instantanée et son intégration au PlayStation Network. Cela se concrétise donc enfin et un article sur le blog de Discord nous explique comment procéder.

Le déploiement sera progressif, mais voici tout de même déjà la marche à suivre, qui ne change pas de celle pour les autres services :

Rendez-vous dans Paramètres utilisateur puis Connexions ;

Sélectionnez PlayStation Network ;

Rentrez vos identifiants de connexion à votre compte PSN via la fenêtre pop up qui s'affiche et le tour est joué.

Une fois fait, vous verrez apparaître deux options permettant de faire ou non apparaître votre statut de connexion au PSN et votre pseudo sur le service. Toutefois, il faudra également que vous ayez sélectionné « Tout le monde » dans les paramètres PSN de confidentialité concernant qui peut voir votre profil et ce à quoi vous jouez.

Lorsqu'ils seront liés entre eux, le jeu auquel vous jouez sur PS5 ou PS4 s'affichera donc sur Discord et vous pourrez même faire apparaître votre identifiant PSN sur votre profil.