Final Fantasy VII Remake : une mise à jour 1.02 disponible sur PS4, avec une nouvelle fonctionnalité

Malgré de rares textures baveuses qui avaient amusé la Toile, Final Fantasy VII Remake était techniquement presque irréprochable à sa sortie sur PS4. Et alors que beaucoup de studios sortent des patchs à la pelle pour perfectionner leur projet après sa sortie officielle, Square Enix a mis plus de 6 mois à déployer un patch 1.01... dont nous n'avons pas encore tout à fait compris ce qu'il corrigeait.



Nous sommes désormais à la veille du portage sur PS5, Final Fantasy VII Remake Intergrade, et voilà qu'une version du logiciel 1.02 vient d'être diffusée pour l'édition PS4. Elle prépare logiquement le terrain pour une fonctionnalité attendue par certains fans, à savoir le transfert de sauvegardes de la PS4 vers la PS5.

Mise à jour 1.02 Les sauvegardes peuvent désormais être transférées sur PlayStation 5.

L'option est accessible dès maintenant sur PlayStation 4, vous pouvez donc d'ores et déjà amener votre partie sur PlayStation 5 grâce à l'onglet dédié dans le menu. Rappelons que ceci n'est possible que depuis la version PS4 payante, et pas celle offerte sur le PlayStation Plus en mars, qui n'est pas non plus compatible avec l'upgrade next-gen. Pour les concernés, notez tout de même que le transfert de sauvegarde ne portera pas vos paramètres de jeu, mais débloquera automatiquement les Trophées liés à la progression dans Final Fantasy VII Remake Intergrade. Sa date de sortie est prévue pour le 10 juin 2021, et vous pouvez le précommander pour 59,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : PREVIEW de Final Fantasy VII Remake Intergrade : la petite Yuffie est plus folle que jamais