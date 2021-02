PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts de mars 2021 dévoilé

Le mois de février va déjà toucher à sa fin, mais étrangement, Sony Interactive Entertainment n'avait pas dévoilé les jeux qui pourront être récupérés par les abonnés au PlayStation Plus à compter du 2 mars. La mise en avant de ces titres a finalement été faite ce vendredi, un choix plutôt étonnant alors que la communauté avait les yeux rivés sur le State of Play de ce jeudi soir, surtout que le programme est copieux !

C'est la page PlayStation Nederland qui a vendu la mèche un peu trop tôt, mais passons. À compter de la semaine prochaine, nous pourrons donc nous amuser sans frais supplémentaires sur PS4 avec nul autre que Final Fantasy VII Remake, comme nous l'avions appris un peu plus tôt et qui ne pourra pas être mis à jour vers sa version PS5, mais aussi avec Remnant: From the Ashes, un jeu de tir à la troisième personne façon Souls-like.

Les possesseurs d'un PlayStation VR vont eux pouvoir profiter d FPS Farpoint et ceux ayant une PS5 bénéficieront de Maquette, un puzzle game signé Graceful Decay et qui sortira justement le 2 mars, date d'arrivée de tous ces jeux. Ce dernier possède aussi une version PS4 qui n'est pas concernée par l'offre. Vous noterez que Destruction All-Stars pourra encore être récupéré ce mois-ci, et ce jusqu'au 5 avril.

Les sorties du PlayStation Plus pour mars 2021

Control: Ultimate Edition Jusqu'au 1er mars

Supports : PS4 et PS5 Concrete Genie Jusqu'au 1er mars

Support : PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour mars 2021

Final Fantasy VII Remake À partir du 2 mars

Support : PS4 Farpoint À partir du 2 mars

Support : PS4 (PS VR) Remnant: From the Ashes À partir du 2 mars

Support : PS4 Maquette À partir du 2 mars

Support : PS5

Si vous n'êtes pas encore adhérent ou souhaitez renouveler votre abonnement au PlayStation Plus, il vous en coûtera 8,99 € pour un mois, 24,99 € le trimestre ou 59,99 € l'année en passant par Amazon.

Mise à jour : l'officialisation en bonne et due forme vient de tomber, enjoy!