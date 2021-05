PREVIEW de Final Fantasy VII Remake Intergrade : la petite Yuffie est plus folle que jamais

Si vous avez une PS5 et Final Fantasy VII Remake, champagne, vous allez pouvoir profiter d'un patch (gratuit) qui apportera différentes améliorations visuelles d'ici quelques jours. Square Enix en profite, en plus de tout cela, pour sortir une aventure (exclusive à la plateforme) mettant en scène la mignonne petite Yuffie. Nous avons eu la chance de voir une vidéo exhibant la demoiselle dans Midgar... Ainsi, et avant sa venue dans nos chaumières, nous vous proposons un aperçu de ce que nous avons vu. Avons-nous été conquis par les quelques séquences exhibées ?

De quoi nous faire saliver.

Avant toute chose, la partie visuelle est vraiment plaisante. L'image boostée à 60 fps apporte un confort non négligeable durant des moments intenses. En outre, le rendu en 4K fait du bien puisque les environnements sont plus fins, plus nets, plus agréables. En d'autres termes, nous avons hâte de redécouvrir cet univers sous une autre facette. Concernant la belle demoiselle, sa prise en main semble ultra dynamique et nerveuse. Du peu que nous avons constaté, Yuffie virevolte dans tous les sens pour ne laisser aucun répit aux adversaires. Sa barre ATB, permettant de déclencher certaines offensives dévastatrices, augmente très, très rapidement. Points inconnus pour le coup puisque nous n'avons pas eu la manette en mains : sa résistance et réactivité. Wait and see...

Concernant la partie exploration, nous avons remarqué qu'elle pourra utiliser ses capacités et son « Shuriken » pour atteindre et amasser des objets à distance ; un peu comme un boomerang. Pour le moment, l’héroïne a de quoi émoustiller, nous voulons la découvrir sous toutes les coutures dans ce « remake ». Phase qui a aussi su nous donner quelques frissons, l'invocation de Ramuh. Celui-ci déclenche un assaut électrique violent qui massacre tout dans les parages. Il est certain que ce colosse nous aidera à progresser avec un minimum d'aisance lors de moments ardus. Son apparition est impressionnante, ici aussi, nous sommes pressés d’entrer sur le terrain pour en découdre avec des opposants survoltés.

Autre point et pas des moindres, l’équipe a inclus un mini jeu se basant sur le Fort Condor (qui se passe normalement après Midgar). Pour rappel, il s'agit d'un univers tactile où le joueur devra placer des soldats et autres machines de guerre pour conquérir un territoire. L'aspect esthétique n'est pas trop mauvais et les commandes semblent plutôt accessibles de prime abord. Notez que des quêtes secondaires seront de la fête et paraissent redondantes et ennuyantes. Comme ? Débusquer des prospectus/affiches dans diverses zones... Certainement pour obtenir une récompense spécifique. Bref, pas de quoi titiller.

Nos premières impressions : Vivement !



Le DLC de Final Fantasy VII Remake Intergrade, avec Yuffie sous le feu des projecteurs, a de quoi nous faire saliver. Et concernant l'histoire ? Que vaut le personnage qui nous accompagne, Sonon Kusakabe, faisant penser à Cid ? Rendez-vous dans quelques jours... Nous avons hâte d’être en juin pour découvrir cette petite odyssée afin de vous livrer un avis définitif. Patience, patience...

