Dying Light 2 Stay Human : la date de sortie repoussée à 2022, une de plus !

Il devait être le dernier gros jeu de l'année, mais il va comme beaucoup d'autres subir les affres du développement en période de crise sanitaire. Dying Light 2 Stay Human était daté au 7 décembre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, mais Techland vient d'annoncer le report de sa date de sortie au 4 février 2022.

Le développement du jeu de base est terminé, mais les développeurs ont besoin de plus de temps pour l'optimiser. Voilà ce qu'ils ont déclaré sur les réseaux sociaux :

Bonjour à tous,

Aujourd'hui, nous avons des nouvelles importantes à partager avec vous concernant l'avancement du développement de Dying Light 2 Stay Human. L'objectif de notre entreprise a toujours été d'établir une communication transparente et honnête avec notre communauté, nos fans et nos joueurs. Chaque jour, nous vivons pour grandir dans cet élément.

L'équipe progresse régulièrement dans la production et le jeu approche de la ligne d'arrivée. Le jeu est terminé et nous le testons actuellement. C'est de loin le projet le plus grand et le plus ambitieux que nous ayons jamais réalisé. Malheureusement, nous avons réalisé que pour amener le jeu au niveau que nous envisageons, nous avons besoin de plus de temps pour le peaufiner et l'optimiser.

C'est pourquoi nous avons décidé de déplacer la date de sortie au 4 février 2022.

Nous sommes désolés de vous faire attendre un peu plus longtemps, mais nous voulons que le jeu réponde à vos attentes les plus élevées lors de sa sortie et nous ne voulons pas faire de compromis à ce sujet.

Cependant, vous n'aurez pas à attendre trop longtemps pour avoir un aperçu plus approfondi de Dying Light 2 Stay Human. Le mois prochain, les créateurs de presse et de contenu mettront la main sur les versions PC et console du jeu lors de la prochaine série d'événements en avant-première dans le monde entier. Ils pourront partager avec vous leurs expériences de The City.

En attendant, nous tenons à remercier tous nos fans à travers le monde - sans votre soutien et vos commentaires, nous ne serions jamais allés aussi loin dans ce voyage.

En plus de nos mises à jour régulières, nous nous préparerons à partager des nouvelles passionnantes sur le jeu plus tard ce mois-ci.

Restez en sécurité et restez humain.