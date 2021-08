GC2021 : Dying Light 2 Stay Human, un trailer de gameplay acrobatique pour le parkour et les combats

Cela faisait des années que nous attendions la suite de Dying Light, et elle commence enfin à devenir concrète. Elle a refait surface sous le nom de Dying Light 2 Stay Human avec une longue présentation en mai, une autre émission du genre nous ayant elle permis d'en apprendre davantage sur l'univers et les monstres.

Le format Dying 2 Know va revenir ce jeudi 26 août à 20h00 chez IGN pour un regard approfondi sur le parkour, les styles de combat, mais aussi les armes à disposition d'Aiden. Mais avant cela, c'est lors du Xbox Stream spécial gamescom 2021 que le titre a refait une apparition. Un trailer de gameplay inédit nous a montré un aperçu de ce qui sera expliqué dans deux jours, avec forcément des phases de déplacements virevoltantes à pied ou dans les airs avec un grappin ou en parapente, ainsi que de La Cité remplie de dangers et de complexité que nous parcourrons bientôt. Il y aura ainsi deux fois plus de mouvements de parkour à réaliser, pour encore plus de variété dans l'exploration et l'action.

La date de sortie de Dying Light 2 Stay Human, c'est toujours pour le 7 décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 54,99 € sur Amazon.fr.