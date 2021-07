Dying Light 2 Stay Human : des monstres, du gameplay et une série de comics dans le 2e épisode de Dying 2 Know

Absent des radars depuis de longues années, Dying Light 2 a enfin effectué son retour en mai dernier à travers un format de diffusion baptisé Dying 2 Know riche en détails, qui nous avait alors dévoilé sa date de sortie, ses éditions, son nouveau nom allongé Dying Light 2 Stay Human, du gameplay et bien plus encore. Techland a récidivé hier soir avec un deuxième épisode de près d'une demi-heure à revoir ci-dessous, quoi de neuf ?

Après une introduction et avoir remercié la communauté, c'est le lead game designer Tymon Smektala qui nous a parlé des monstres de ce second volet et de l'histoire derrière l'infection, ces créatures étant à la base bien humaines. Un schéma résume d'ailleurs bien la manière dont une simple personne peut devenir un Viral, puis muter en Volatile voire en infecté spécial tels que des Revenants, le processus étant dans tous les cas irréversible.

S'il est déconseillé de se rendre dans leurs lieux de nidification en journée, nous pourrons les explorer la nuit lorsqu'ils sont de sortie. Ce point a d'ailleurs permis de glisser brièvement le fait que la furtivité d'Aiden Caldwell a été améliorée. Un segment de gameplay nous a justement permis de constater cela, en plus d'admirer à nouveau les joies du parkour à la première personne, à revoir séparément ci-dessous. Notre compagnon d'aventure lors de ce segment fait apparemment partie des Peacekeepers puisqu'il nous fait citoyen de Villedor, bracelet électronique en prime...

La lead character concept artist Katarzyna Bech et le lead 3D character artist Dominik Wasieńko ont eux évoqué leurs inspirations lors de la création de certaines monstruosités du jeu comme le massif Demolisher et la rapide Banshee avec ses longues mains faites pour tuer, qui pourra surgir au-dessus de nous. Et en parlant d'elle, nous la retrouverons au sein d'une série de comics réalisée en partenariat avec Dynamite (Red Sonja), dont un exemplaire numérique peut être récupéré gratuitement sur TechlandGG.

C'est ensuite le directeur de l'animation Dawid Lubryka qui est venu parler de motion capture avec un léger aperçu behind the scene, du Howler capable de rameuter les autres infectés, de la Banshee, ainsi que du fait que ces créatures auparavant humaines ont conscience des douloureuses déformations subies par leur corps, transférant leurs sentiments au joueur en l'attaquant. Enfin, avec le sound designer Tomasz Siadak et son frère Wojciech, nous avons eu un aperçu de la manière sont créés et enregistrés les effets sonores et voix du jeu. Pour l'anecdote, le Biter possède par exemple plus de 700 assets vocaux rien qu'à lui, c'est énorme !

Un troisième épisode de Dying 2 Know sera diffusé dans les mois à venir pour nous parler des styles de combat, du crafting d'armes et du parkour, dont les mouvements ont été réalisés en motion capture par le Français David Belle, fondateur de la discipline, qui apparaîtra même en jeu sous les traits de Hakon.

Dying Light 2 Stay Human est pour rappel attendu le 7 décembre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 59,99 €.