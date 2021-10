Dying Light Platinum Edition : pourquoi le jeu sorti hier sur Switch n'est pas disponible sur l'eShop en Europe ? Techland s'explique

Techland continue à soutenir Dying Light premier du nom à quelques semaines de l'arrivée de Dying Light 2 Stay Human et prévoit notamment de l'optimiser pour la next-gen près de 7 ans après sa sortie. Et c'est d'ailleurs hier que Dying Light Platinum Edition est paru sur Nintendo Switch, les développeurs ayant réussi à porter le jeu et ses DLC sur la console nomade de Nintendo.

Le titre est bien disponible en version physique, vous pouvez d'ailleurs vous le procurer dès maintenant à partir de 49,99 € chez Amazon.fr. En revanche, si vous jouez avec un compte eShop européen, vous avez peut-être rencontré l'impossibilité de l'acheter depuis la boutique en ligne de la Switch. La raison est aussi simple qu'aberrante : Dying Light Platinum Editon est pour le moment interdit de sortir en Allemagne sur cette console, ce qui bloque sa diffusion sur l'eShop dans toute l'Europe, et même en Australie et en Nouvelle-Zélande.

En raison de la nature du contenu, la version numérique du jeu est actuellement interdite en Allemagne, où la boutique en ligne européenne est officiellement enregistrée. Cela rend impossible la distribution officielle du jeu dans les pays européens ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous travaillons actuellement avec notre partenaire et les autorités locales pour lever l'interdiction dès que possible. Le jeu est disponible numériquement aux États-Unis et en Asie, et la version commerciale est disponible dans le monde entier (sauf en Allemagne).

Techland est à l'œuvre pour lever cette interdiction et obtenir l'autorisation de la parution en Allemagne, et donc de la sortie de la version numérique par chez nous. Nul ne sait en revanche combien de temps cela prendre, si le studio arrive un jour au but.