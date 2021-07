Dying Light : la Platinum Edition à venir sur Switch ?

Dying Light est un survival-horror totalement déjanté actuellement disponible sur diverses plateformes. Le 27 mai dernier, une Platinum Edition, apportant tout un tas de contenus, a vu le jour. Avis aux possesseurs de la console phare de Nintendo du moment, une version Switch pourrait arriver dans nos rayons ; c'est le site ppe.pl qui partage l'information et exhibe une image intéressante.

Comme nous pouvons le lire, cette édition userait des fonctionnalités de la machine. Le titre exploiterait donc les vibrations HD, les détecteurs de mouvement, et l'écran tactile. Et il serait possible de jouer en coopération en local et en ligne.

Pour rappel, voici ce que contient la Platinum Edition :

Dying Light – le jeu plébiscité en version complète ;

Dying Light: The Following – une vaste extension avec un scénario inédit, une gigantesque nouvelle carte ainsi qu'un buggy pilotable et personnalisable ;

Dying Light: Bozak Horde – un mode ardu avec son propre scénario annexe ;

Cuisine & Cargo – deux zones de quarantaine supplémentaires ;

Pack Ultimate Survivor – des cartes et tenues exclusives ;

Pack de skins Crash Test – un pack cosmétique délirant ;

Hellraid – un nouveau mode de jeu dans un univers dark fantasy ;

Une vaste collection de skins et d'armes pour rendre le massacre de zombies encore plus jouissif :

Pack 5th Anniversary ; Pack Harran Ranger ; Pack Gun Psycho ; Pack Volatile Hunter ; Pack White Death ; Pack Vintage Gunslinger ; Pack Rais Elite ; Pack Godfather ; Pack Harran Inmate ; Pack Retrowave ; Pack SHU Warrior ; Pack Volkan Combat Armor ; Pack Classified Operation ; Pack Viking: Raiders of Harran ; Pack Harran Tactical Unit.



Pour finir, une période de sortie est lisible, Dying Light Platinum Edition verrait le jour en octobre 2021. Il ne nous reste plus qu'à attendre une confirmation de l'éditeur...

Vous pouvez acheter une Switch à partir de 196,29 € sur Amazon.