Dying Light : 7 ans plus tard, c'est vraiment la fin des DLC avec la sortie d'une Definitive Edition

Dying Light a fêté ses 7 ans en janvier, quelques jours avant la sortie de Dying Light 2 Stay Human. Techland n'avait pourtant pas encore mis l'épisode initial de côté pour autant, car il a depuis annoncé un DLC Dieselpunk, une dernière extension pour Hellraid et l'offre du contenu de la Enhanced Edition aux détenteurs du jeu de base.

Cela fleurait bon le tomber de rideau pour Dying Light, et c'est ce qu'officialise désormais Techland. Oui, il en est fini des mises à jour et DLC, même si les développeurs s'engagent à faire revenir ponctuellement des évènements passés pour continuer à faire vivre la communauté.

Cette sortie marque un moment important dans l'histoire de Dying Light. D'une part, elle est la vitrine de 7 années d'immense amour et de soutien pour ce jeu ; d'autre part, c'est le grand final de nos aventures à Harran. Mais bon... voyons ce que l'avenir nous réserve. Et ne vous inquiétez pas, nous vous proposerons régulièrement d'anciens événements. Une fois de plus, nous ne pourrions pas être plus heureux du succès et des souvenirs inoubliables que ce jeu nous a apportés, principalement grâce à notre merveilleuse communauté. Et pourtant, nous pensons aussi que le moment est venu de tourner la page et de nous concentrer sur de toutes nouvelles aventures dans la ville de Villedor.

La sortie qu'évoque Techland, c'est celle de Dying Light: Definitive Edition, qui sera le bundle ultime de Dying Light et ses 26 DLC, 5 de plus que depuis la Platinum Edition. D'ailleurs, pas de panique, la Definitive Edition sera offerte aux détenteurs de la Platinum Edition sans frais supplémentaires, tandis que tous les autres pourront temporairement l'acheter au format numérique à partir de -70 % dans les jours suivant son lancement le 9 juin sur Steam, Epic Games Store, GOG, PlayStation Store et Microsoft Store.

Pour remercier l'ensemble de la communauté sans distinction, le Pack d'unités tactiques Harran sera lui sinon offert pendant 2 semaines à tous. Et pour les joueurs Switch qui se sont procuré Dying Light: Platinum Edition (disponible à partir de 64,99 € sur Amazon.fr), ils auront aussi droit à l'upgrade vers la Definitive Edition, mais plus tard en 2022.

