Dying Light : la Enhanced Edition maintenant gratuite pour tous, un DLC Dieselpunk et la fin de Hellraid disponibles

Beaucoup de joueurs se sont tournés vers Dying Light 2 Stay Human depuis sa sortie, et Techland l'étoffe d'ailleurs actuellement avec des mises à jour de contenu. Il n'a cependant toujours pas tourné la page de l'original (récemment optimisé pour la next-gen), qui accueille encore des nouveautés et initiatives très sympathiques cette semaine.

Dying Light premier du nom vient en effet de recevoir un DLC appelé Dieselpunk, une dernière vague d'ajouts pour le mode Hellraid et des optimisations pour Be the Zombie via un gros patch 1.49, peut-être l'un des derniers de cette envergure. Son changelog est disponible ci-dessous.

Mise à jour 1.49 Tolga et Fatin, les jumeaux ingénieurs excentriques, offriront leur dernière invention aux joueurs. Pour obtenir le plan des jumeaux géniaux, les joueurs devront rejoindre l'événement Tolga et Fatin et tuer 7 types d'ennemis différents dans une quantité donnée. Le nombre de monstres vaincus viendra se cumuler avec celui d'autres joueurs et va aider la communauté à vaincre 10 millions d'ennemis pour débloquer les Mods Roi. Les joueurs pourront également remonter le temps avec le nouveau DLC Dieselpunk qui contient : Tronçonneuse : Déchiqueteuse (effet de saignement, détruit les armures ennemies, chances élevées de dégâts critiques) ;

Mitrailleuse : Gomina ;

Lame-scie : Désosseuse (effet de saignement moyen) ;

Nouvelle tenue : Béret diesel ;

Nouvelle skin de buggy : Roadster rétro (usage de carburant -50 %). Le DLC Hellraid bénéficie également d'une mise à jour finale. Elle apporte un grand nombre de modifications et d'améliorations, notamment Deathbringer la seule et unique arme à feu disponible dans Hellraid, une armurerie retravaillée, de nouveaux cristaux consommables offrant des améliorations uniques. Et pour finir, une mise à jour très attendue pour le mode Be the Zombie va améliorer votre expérience PVP et ce, grâce à l'incroyable communauté de Dying Light ! Au cours des sept dernières années et avec l'aide de quelques-uns des joueurs les plus impliqués, nous avons amélioré le mode Be the Zombie et il est maintenant temps de passer à l'optimisation finale ! Consultez la liste complète des corrections apportées au mode Be the Zombie ici.

La meilleure nouvelle, c'est que la Enhanced Edition va désormais devenir gratuite pour tout le monde ! Même s'il s'agit de la version commerciale d'aujourd'hui, certains ont encore peut-être le jeu de base, et c'est pourquoi Techland va leur permettre de débloquer sans frais l'extension The Following, The Bozak Horde, le pack de skins Crash Test, l'Ultimate Survivor bundle et le pack Cuisine & Cargo pour se mettre à leur niveau avec quelques années de retard, sans frais. Une dernière offrande avant que le rideau ne se ferme enfin pour cette aventure de 2015 ?