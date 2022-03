Dying Light : la mise à jour next-gen disponible pour la PS5 et bientôt sur Series X et S, voici ce qu'elle apporte

Techland avait promis en novembre dernier que Dying Light, premier du nom, allait avoir droit à une mise à jour l'optimisant pour la next-gen. Il aura finalement fallu attendre la sortie de Dying Light 2 Stay Human pour l'accueillir, car le patch vient de débarquer, tout du moins chez un constructeur.

La mise à jour next-gen est disponible pour la PS5, avec la possibilité de choisir entre 3 modes d'affichage : un mode Performance à 60 fps en 1440p, un mode Qualité en 4K à 30 fps, et un mode Équilibré visant le 60 fps en 1440p, avec des valeurs variables au cours de la partie. Techland en profite pour améliorer les performances sur PS4 Pro, où le cap des 30 fps a été débloqué pour un meilleur framerate, et renforcer la stabilité du jeu en ligne via une technologie EOS. Des choses très appréciables pour un titre initialement paru en 2015, rappelons-le.

Le studio n'a pas oublié les Xbox Series X et S pour autant, il prépare actuellement un patch dédié pour une sortie « prochainement ». Il offrira les mêmes modes d'affichage sur Series X, ainsi qu'un mode Performance à 30 fps en 1080p ou un mode Haute Résolution visant les 30 fps en 1440p sur Xbox One et Series S. Pour les retardataires, Dying Light: The Following est disponible à partir de 17,99 € sur Amazon.fr.

