Dying Light 2 Stay Human : une belle mise à jour riche en nouveautés en approche et de gros chiffres pour finir 2023

À la suite de l'introduction d'un système de microtransactions qui a fait rager la communauté, Techland avait partagé une roadmap pour Dying Light 2 Stay Human présentant les grandes lignes des futurs contenus à paraître. Depuis, les évènements cross-over avec Vampire: The Masquerade et For Honor, ainsi que celui d'Halloween ont été organisés et une partie des nouveautés promises délivrée. La prochaine étape, ce sont les fêtes de fin d'année avec comme prévu des célébrations hivernales, qui débuteront la semaine prochaine. Mais avant de rentrer dans les détails, le studio partage une infographie faisant office de rétrospective de l'année passée.

Les joueurs ont ainsi passé collectivement 86,8 millions d'heures à Villedor et sont morts 263,8 millions de fois (ça fait un peu beaucoup là non ?), dont seulement 34 % en pleine nuit. Avec 22,4 millions de chutes, cela peut en expliquer une partie... La carte étant vaste, ce sont 519,1 millions de kilomètres qui ont été courus et 65,3 millions grimpés (la version française est mal traduite). Quant aux phases d'action, l'arme favorite a été le sabre du Nutcracker, 1 million de flèches ont été tirées et pas moins de 5,3 milliards de Mordeurs se sont fait dézinguer. Les têtes coupées ont été les plus nombreuses (51,4 millions), suivies par les bras gauches (48,9 millions) et droits (47,8 millions), et enfin par les jambes gauches (34,4 millions) et droites (33,7 millions). Bref, il ne fait pas bon se mettre sur notre chemin ! Enfin, c'est le pack de skin The Walking Dead qui a été le plus populaire, sans chiffres à l'appui, tandis que 3,3 millions d'heures ont été passées sur des cartes de la communauté.

Ces statistiques devraient encore bien gonfler dans les jours à venir, puisque l'évènement Gifts from Above va débuter mardi prochain pour un peu plus de deux semaines d'amusement. Il sera accompagné de deux nouveaux packs, dont un offert pour ressembler à Hakon, ainsi que d'une mise à jour Contes d'Hiver apportant enfin le cross-save entre la PS4 et la PS5 !

Fête d'Hiver Dying Light 2 Stay Human se prépare pour une nouvelle célébration hivernale ! À partir du 19 décembre, à 16h00, Villedor brillera de mille feux avec l'évènement Gifts from Above. Les joueurs pourront se promener dans une ville ornée de décorations saisonnières, partir à la recherche des cadeaux du Père Noël et même se battre contre les Démolisseurs en neige. Il y aura également des objectifs à remplir et des récompenses à gagner dont des tenues confortables et un adorable charme d'arme : le Pain d'épices infecté. L'ambiance sera accentuée par une visite au store du Marché d'Hiver de Baka près du Bazaar. Là-bas, les joueurs pourront dépenser tous les Bonbons récoltés en tuant des Vilains Infectés qui porteront de joyeux accoutrements de saison... Sûrement à cause de la neige qui tombe du ciel. Les festivités d'hiver prendront fin le 5 janvier à midi.

Vilain ou Gentil Un ensemble d'objets festifs arrive sur Dying Light 2 Stay Human pendant la durée des Contes d'Hiver. Quelques-uns d'entre eux seront rassemblés dans le bundle Grim Santa qui contient une tenue Grim Santa, un équipement, un Parapente, et l'Arme North Polearm, ainsi qu'un plan d'arme. Le bundle sera disponible dans le magasin du jeu pour 500 DL Points. Techland offre également un bundle Hakon dans le cadre de l'évènement Contes d'Hiver à partir du 19 décembre.

Sous le Sapin Techland va également publier une mise à jour avec des changements très attendus par les joueurs. La Mise à jour Contes d'Hiver contiendra un tas de nouveautés : De nouveaux ennemis ;

De nouvelles armes surprenantes telles que des couteaux et des shurikens ;

Davantage de finishers ;

Mais aussi la très attendue sauvegarde cross-gen pour la PS5 !

