Dying Light 2 Stay Human fête les 20 ans de The Walking Dead avec des défis, des cosmétiques et Lucille

Techland célèbre des anniversaires dans Dying Light 2 Stay Human, il l'a fait récemment avec les 10 ans de Call of Juarez: Gunslinger et il va remettre ça avec une licence qui n'est cette fois pas à lui. Le studio polonais s'est associé à Skybound Entertainment afin de fêter les 20 ans du comics The Walking Dead, avec pas mal de contenu pour les fans.

Du 26 juillet au 2 août prochain, les joueurs de Dying Light 2 Stay Human peuvent pouvoir découvrir l'évènement The Walking Dead, avec une série de défis permettant d'obtenir des récompenses. Chaque jour, un nouvel Objectif Personnel sera disponible afin de débloquer une couverture de comics unique, mélangeant les styles de Dying Light 2 Stay Human et The Walking Dead, réalisées par Marek Oleksicki et Łukasz Owdziej. En obtenant les sept couvertures (il faudra donc jouer tous les jours), les joueurs atteindront l'Objectif de Collection pour obtenir le porte-bonheur The Walking Dead. Un Objectif Hebdomadaire est également lancé, demandant de tuer 850 ennemis. La récompense est de taille, il s'agit de l'arme Lucille, la batte de baseball entourée de fil barbelé de Negan, avec son plan de fabrication. Et si tous les joueurs arrivent à atteindre les 160 millions d'ennemis tués avant la fin de l'évènement, ils gagneront en plus de cela le chapeau de Rick.

Il est également possible de passer à la caisse et d'acheter l'ensemble The Walking Dead contre 7,99 €, avec la tenue de Rick Grames, un parapente The Walking Dead, Lucille, le katana de Michonne et le couteau de Negan, que ce soit les armes ou leurs plans. Vous pouvez retrouver une bande-annonce ci-dessus ainsi que Dying Light 2 Stay Human à 26,99 € (-55 %) sur Gamesplanet.