Dying Light Anniversary Edition : une version physique annoncée pour la fin d'année ?

Dying Light fêtera son sixième anniversaire en janvier prochain, c'est énorme, et même si un second opus est en développement chez Techland, ce premier volet accueille encore régulièrement du contenu additionnel, à l'instar de l'extension Hellraid sortie en août dernier, avec toujours des zombies, mais dans une ambiance médiévale.

Comme à chaque fois, Techland propose une édition qui regroupe tout le contenu paru au moment de l'annonce, avec par exemple Dying Light The Following - Enhanced Edition vendue 21,96 € sur Amazon.fr, et il a sorti sur le PlayStation Store et le Microsoft Store à la fin du mois dernier Dying Light - Anniversary Edition, regroupant les extensions The Following et Hellraid, ainsi que les DLC The Bozak Horde, Cuisine & Cargo, Be the Zombie, Prison Heist, Pack Le Survivant Ultime et Pack 5e Anniversaire proposant des zones, armes, skins et modes de jeu additionnels.

Pour l'instant uniquement disponible en version numérique, Dying Light - Anniversary Edition va visiblement sortir en version physique, comme l'indiquent plusieurs revendeurs outre-Atlantique, à l'instar d'Amazon.com qui affiche une date de sortie fixée au 8 décembre 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One, au prix de 39,99 $. Techland n'a pour l'instar rien officialisé, mais cette édition en boîte de Dying Light et tout son contenu additionnel devrait être également disponible en France, comme l'a été Dying Light The Following - Enhanced Edition.