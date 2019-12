Dying Light : la chasse aux zombies et aux cadeaux de Noël ouverte par un nouvel évènement limité

En janvier 2020, Dying Light fêtera ses cinq ans. Et alors que Dying Light 2 se fait toujours attendre, le jeu original continue à vivre avec des évènements.

Après un long hiatus, le titre a en effet ressurgi via une collaboration avec Left 4 Dead 2, et c'est désormais pour fêter Noël que Harran a droit à un lifting temporaire. Jusqu'au 2 janvier, la ville de Dying Light va voir apparaître des morts-vivants en habits de Noël, qu'il faudra chasser avec notre grappin pour récupérer des cadeaux à remettre aux intendants. Des zombies gobelins miniatures seront aussi de la partie, eux laissant des snacks pour obtenir des bonus temporaires. Dans le cadre des fêtes, vous serez enfin amenés à débloquer des Boules de Neige comme objet de lancer, une tenue de Lutin ou encore une arme Sucre d'Orge.



Les morts-vivants cherchent à gâcher Noël, mais n'ayez crainte : Super Crane revient à la rescousse ! Donnez le sourire aux enfants d'Harran en récupérant un maximum de cadeaux et en les remettant aux intendants. Vous trouverez des cadeaux perdus dans les parachutages, les planques de ravitaillement de Rais et les zones de quarantaine, mais d'autres ont été volés par ces insupportables Esquiveurs. Dès qu'ils vous voient, ils piquent un sprint (de vraies flèches, ceux-là !)... et c'est là que le grappin amélioré de Super Crane vous sera utile.

Les minuscules zombies gobelins, quant à eux, vous traquent à vue. Ils ont beau avoir l'air mignon avec leurs petites vestes vertes et leurs pantalons à rayures, vous allez vite constater que ce sont de vraies teignes ! Comme les Esquiveurs, ils sont plus nombreux dans la Vieille Ville que dans le Bidonville ; mais à la place de cadeaux, ils laissent des snacks de Noël qui vous rapportent divers bonus temporaires. Vous pouvez les consommer immédiatement ou vous en servir pour préparer le Punch de Mamie, qui renforce temporairement votre endurance, votre armure et votre vitesse. Pour ce faire, vous devez accomplir votre prime personnelle, qui vous rapporte les plans du Punch de Mamie, des Boules de neige (un objet à lancer qui gèle l'ennemi sur place) et de la tenue Lutin du père Noël. Si la communauté récupère suffisamment de cadeaux avant la fin de l'événement le 2 janvier à 19h00 CET, vous recevrez aussi un bordereau pour le plan d'arme Sucre d'orge.