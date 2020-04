Dying Light 2 : Techland évoque les bénéfices du Ray-Tracing et du report de la date de sortie

Dying Light 2 fait partie de cette liste des jeux du printemps 2020 repoussés à une période ultérieure. Techland n'a cependant pas communiqué de nouvelle date de sortie au moment d'annoncer ce report.

Il faudra certainement attendre une nouvelle saillie médiatique de Dying Light 2 pour en savoir plus à ce sujet, mais pas celle de cette semaine. Les développeurs ont accordé des entretiens à l'Official PlayStation Magazine pour son dernier numéro, avec quelques commentaires intéressants au rendez-vous. Le producteur Eugen Harton a ainsi expliqué pourquoi le report du jeu aura été bénéfique au studio.



Retarder le jeu a ouvert des opportunités pour boucler davantage l'histoire, les choix que nos joueurs peuvent faire, ainsi que le niveau des opportunités du monde ouvert auxquelles le joueur sera confronté. Construire ce monde prend du temps et nous voulons que Dying Light 2 soit l'évolution de ce avec quoi nous avons commencé lors du premier match.

Tomasz Szałkowski, responsable du rendu graphique chez Techland, a lui évoqué l'utilisation du Ray-Tracing sur PC, et le fait que créer un titre aussi important avec le C-Engine les aidera à repousser leurs limites à l'avenir.

Dying Light 2 est le plus grand jeu créé à l'aide de notre C-Engine interne. Il est très important pour nous de réaliser nos ambitions en termes de graphisme, c'est pourquoi ce sera la première production de Techland à prendre en charge le Ray-Tracing. Nous le mettons en œuvre en coopération avec Nvidia en utilisant les dernières technologies dans ce domaine. Grâce à cette technologie, nos ombres par temps ensoleillé ressemblent vraiment à ce qu'elles devraient (pour plein de raisons, dont le fait qu'elles tiennent compte de la taille du soleil dans le ciel). Les effets d'occlusion ambiante ont acquis une stabilité spatiale et ne souffrent plus de compromis liés aux spécificités des effets affectant l'espace de l'écran (ils ne fonctionnent que sur ce qui est visible à l'écran, ce qui signifie que le sol sous une table n'affecte pas l'image affichée lorsque nous regardons le dessus de la table). Les zones sombres sont un élément important de notre jeu, c'est pourquoi nous expérimentons avec un éclairage secondaire (réfléchi sur les surfaces) à partir de sources de lumière artificielle (comme la lampe de poche du joueur), ce qui rendra l'expérience de l'exploration de ces endroits encore plus intense.

Les jeux d'ombres et lumières permis par le Ray-Tracing vont donc rendre Dying Light 2 plus intense, mais reste désormais à savoir quand nous aurons l'occasion de l'expérimenter sur nos consoles et ordinateurs personnels. Pour rappel, des versions PS5 et Xbox Series X ont déjà été confirmées, alors il n'est désormais plus impossible qu'il attende la prochaine génération pour sortir.



