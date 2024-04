BON PLAN : Dead Island 2 disponible sur Steam avec une grosse réduction

Sorti en avril 2023, avec huit ans de retard, Dead Island 2 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC, mais sur ordinateurs, il était exclusif à l'Epic Games Store jusqu'à aujourd'hui. Le titre de Deep Silver de Dambuster Studios est enfin disponible sur Steam, les studios marquent le coup avec une bande-annonce :

Les joueurs qui rechignent à acheter des jeux sur l'Epic Games Store peuvent donc retrouver Dead Island 2 sur Steam, ainsi que ses deux extensions Haus et SoLA, sans oublier des DLC rajoutant des personnages jouables et des armes. Pour inciter les joueurs à craquer, et parce que le jeu a quand même déjà un an, Dead Island 2 est affiché à - 50 % sur Steam pendant sa semaine de lancement.

Si le jeu vous intéresse, le revendeur Gamesplanet propose Dead Island 2 à 26,99 € au lieu de 59,99 €, soit une réduction de - 55 %, tandis que la Gold Edition est affichée à 35,99 €. Le titre est par ailleurs totalement compatible avec le Steam Deck de Valve.

