BON PLAN : un gros jeu Ubisoft basé sur des films cultes en promotion sur PS5 et Xbox Series X

Ubisoft et Massive Entertainment ont lancé en décembre 2023 Avatar: Frontiers of Pandora, un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert et en vue subjective, basé sur la saga de films de James Cameron. Si jamais vous étiez passé à côté de ce titre, qui avait reçu de bonnes notes de la presse spécialisée, il est actuellement en promotion.

Avatar: Frontiers of Pandora passe à 29,99 € chez Leclerc, dans son édition physique PlayStation 5 ou Xbox Series X. Voici une présentation du jeu :

EXPLOREZ UN MONDE DE MERVEILLES ET DE DANGERS - Vivez l'émotion des merveilles saisissantes de la Frontière occidentale, un continent encore jamais vu de la majestueuse Pandora. Voyagez à travers les régions aussi magnifiques qu'imprévisibles de ce monde ouvert, où abaisser sa garde ne serait-ce qu'un instant peut entraîner des conséquences dramatiques. DEVENEZ NA'VI - Domptez votre prodigieuse force et votre incroyable agilité, personnalisez votre personnage, fabriquez de nouveaux équipements, améliorez ses armes et compétences pour les adapter à votre style de jeu. ÉLANCEZ-VOUS DANS LES AIRS - Tissez un lien étroit avec votre banshee pour vous donner l'avantage dans les combats aériens et parcourir en volant la vaste Frontière occidentale. Avatar: Frontiers of Pandora (PS5) à 29,99 € chez Leclerc



Avatar: Frontiers of Pandora (XSX) à 29,99 € chez Leclerc