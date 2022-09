TGS 2022 Xbox : Ni no Kuni, Guilty Gear Strive, Deathloop et d'autres arrivent sur ses consoles, Assassin's Creed Odyssey confirmé pour le Game Pass !

Microsoft n'étant pas le constructeur le plus populaire au Japon, nous n'attendions pas de grandes choses pour sa conférence au Tokyo Game Show 2022. Mais nous avons tout de même eu droit à de belles annonces, notamment concernant les portages et les ajouts de jeux japonais au Game Pass.

Du côté d'Arc System Works, il a été dit que Guilty Gear Strive sortira dès aujourd'hui sur le Windows Store, Xbox One et Xbox Series X|S, et sera ajouté au Game Pass. BlazBlue: Cross Tag Battle suivra lui le même chemin en 2023. Dans le même ordre d'idée, Ni no Kuni : La Vengeance de la Sorcière Céleste - Remastered débarque aujourd'hui sur Xbox One et Xbox Series X|S (et dans le Game Pass), et Ni no Kuni: Revenant Kingdom suivra en 2023. Danganronpa V3: Killing Harmony a lui aussi droit à son portage Xbox One et son ajout au Game Pass dès ce 15 septembre.

Le jeu de simulation avec des mechas Dyson Sphere Program a lui été confirmé pour le PC Game Pass pour le 13 octobre. Et parce qu'il fallait bien une vitrine pour le déclarer, il a été annoncé qu'Assassin's Creed Odyssey rejoindra le Xbox et le PC Game Pass dès aujourd'hui, au même titre que Fuga Melodies of Steel, en attendant sa suite Fuga: Melodies of Steel 2 pour 2023. De plus, comme attendu, Deathloop va lui débarquer sur Xbox Series X|S et PC le 20 septembre, et sera bien évidemment jouable via le Game Pass et en Xbox Cloud Gaming dès le jour J. Une mise à jour de contenu pour ces versions et les autres, appelée Golden Loop, ajoutera des armes, ennemis, améliorations, une fin étendue et du matchmaking cross-platform.

À part ça, il a été indiqué que la version Xbox One de Naraka: Bladepoint arrivera en décembre, un aperçu du gameplay et de la personnalisation dans Wo Long: Fallen Dynasty ont été donnés, et un court trailer d'Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes a été diffusé. Un teaser mystérieux pour un évènement ou un DLC Forza Horizon 10th Anniversary pour Forza Horizon 5 a également été diffusé.

Aujourd’hui, nous vous avons présenté le Stream Xbox du Tokyo Game Show 2022 à nos fans au Japon, en Asie et tout autour du monde. Nous avons partagé plus d’informations sur 22 jeux des Xbox Game Studios, de Bethesda et de nos partenaires, dont 13 titres japonais et deux chinois. Nous sommes également ravis d’annoncer que Deathloop sortira sur Xbox et sera disponible dans le Game Pass dès la semaine prochaine, le 20 septembre, et que, dès aujourd’hui, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch, Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition, Assassin’s Creed: Odyssey et Fuga: Melodies of Steel sont d’ores et déjà disponibles dans le Game Pass. Cette année, nous avons accueilli plus de nouvelles joueuses et de nouveaux joueurs asiatiques dans la communauté Xbox que jamais, nous sommes incroyablement reconnaissants envers celles et ceux ayant choisi de jouer avec nous. Nous nous sommes engagés envers le marché japonais, mais également à proposer des histoires et des franchises diverses et variées, pensées par les développeurs d’Asie. Dans les 12 mois qui viennent, vous pourrez découvrir toujours plus de titres de créateurs japonais et asiatiques sur Xbox, via le Game Pass, dont Wo Long: Fallen Dynasty, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, plusieurs jeux de la série Persona et plus encore. ID@Xbox, notre programme pour les développeurs indépendants, a été crucial pour les créateurs japonais. Il a permis de voir naître des expériences extraordinaires et innovantes, pour les fans de Xbox du monde entier. Aujourd’hui, plus de 250 créateurs japonais travaillent sur Xbox. Ces équipes ont déjà sorti plus de 150 jeux sur nos consoles, tels que Palworld et Fuga: Melodies of Steel, que vous avez pu voir lors de l’événement du jour. Depuis le lancement du Xbox Game Pass au Japon en 2020 et du PC Game Pass en Asie du sud-est cette année, notre service d’abonnement a continué à évoluer et à s’améliorer. Les membres peuvent jouer avec leurs amis sur console, PC et via le cloud, et nous continuerons à ajouter régulièrement de grands jeux, de différents genres, dont les titres des Xbox Game Studios, disponibles dès leur sortie dans le Game Pass. Avec tant de jeux diversifiés dans le service, nous espérons que notre communauté a hâte de se connecter avec ses amis et sa famille, pour le plaisir de jouer. Nous avons hâte de vous présenter ce qui vous attend et nous espérons que chaque année, nous pourrons continuer à partager les joies du jeu vidéo et sa communauté, que ce soit au Japon, en Asie et tout autour du monde. Vous pouvez regarder ici un résumé vidéo de l’événement, avec toutes les annonces les plus passionnantes, ou le revoir dans son intégralité en suivant ce lien. Vous pouvez aussi retrouver ci-dessous un résumé de toutes nos annonces. Jouez à Assassin’s Creed Odyssey dès maintenant, dans le Xbox Game Pass Plongez dans Assassin’s Creed Odyssey dès aujourd’hui dans le Xbox Game Pass et vivez des aventures épiques dans un monde où chaque choix a son importance. Commencez dans la peau d’un·e mercenaire spartiate pour devenir un héros ou une héroïne légendaire de la mythologie grecque. Embarquez pour un voyage à couper le souffle pour découvrir les secrets de votre passé et changer le destin de la Grèce Antique, un monde déchiré par la guerre, façonné par les dieux comme les hommes, où la mer et la montagne se rencontrent. Naviguez librement sur les mers et découvrez de nouvelles manières de vous battre. Rencontrez des personnages célèbres de la Grèce Antique et interagissez avec eux à un moment clé de l’histoire, qui a façonné la civilisation occidentale.

Jouez à Danganronpa V3: Killing Harmony dès aujourd’hui ! Danganronpa V3: Killing Harmony est maintenant disponible sur Xbox et PC Windows ! Il s’agit de l’épisode le plus récent de la série Danganronpa, connue pour ses procès remplis d’action qui vous permettront de découvrir les différents coupables de meurtre. Ce volet donne un nouveau souffle à la série avec un thème “psycho-cool” dans sa direction artistique et une histoire originale se déroulant dans une toute nouvelle académie. Kiriko arrive dans Overwatch 2 le 4 octobre Laissez le kitsune vous guider ! Kiriko rejoint le casting d’Overwatch 2 en tant que nouvelle héroïne de soutien. Téléportez-vous à travers les murs pour protéger vos équipiers avec un sort de soin ou ruez-vous sur vos ennemis pour les éliminer grâce à vos kunais. La dernière héroïne en date d’Overwatch arrivera dès la sortie d’Overwatch 2, le 4 octobre. Regardez dès maintenant le trailer de gameplay de Kiriko ! Level-5 présente Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered Disponible pour la première fois sur Xbox et dans le Game Pass, Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered vous laissera explorer le monde de Ni no Kuni, pour que vous ayez l’impression de plonger dans un film du Studio Ghibli ! Au son des compositions de Joe Hisaishi, vous pourrez vous immerger dans de superbes environnements variés et visiter des champs sans fin, des rues où la végétation s’épanouit ainsi qu’un donjon à l’atmosphère particulière… Pour célébrer le début du TGS 2022, Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered est disponible dès maintenant sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC Windows. Le deuxième volet, Ni no Kuni II Revenant Kingdom, sortira sur Xbox en 2023. Découvrez un tout nouveau trailer de Persona 5 Royal ! Les versions remastérisées de Persona 5 Royal, Persona 4 Golden et Persona 3 Portable arrivent sur Xbox et Windows Trois chefs-d’œuvre de la série Persona, développée par Atlus : Persona 5 Royal, Persona 4 Golden et Persona 3 Portable, arrivent sur Xbox et Windows. Persona 5 RoyaI sera le premier, dès le 21 octobre ! Étudiant le jour, voleur la nuit, le protagoniste principal, tout juste arrivé au lycée à Tokyo après un transfert, devra évoluer dans l’ombre pour dérober les désirs tordus des adultes pervertis. Notre dernier trailer en date présente le protagoniste et son équipe unique, alors que leurs Personas se réveillent, ne manquez pas ce moment crucial qui révèle leurs vraies identités ! Guilty Gear –Strive- arrive bientôt dans le Xbox Game Pass Le dernier épisode en date de la série Guilty Gear, Guilty Gear -Strive-, arrive bientôt dans le Xbox Game Pass, sur Xbox Series X|S, Xbox One et Windows ! Avec ses graphismes révolutionnaires, son mode scénarisé intense, ses combats multijoueur en ligne et plus encore, Guilty Gear -Strive- est à la pointe du genre. Le jeu acclamé par la critique ayant reçu des récompenses comme celle du Meilleur Jeu de Combat lors des Game Awards 2021 et du Jeu de Combat de l’Année lors des 25ème D.I.C.E. Awards arrive dans le Xbox Game Pass, sur Xbox Series X|S, Xbox One et Windows. BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition sera bientôt disponible dans le Xbox Game Pass BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition arrive dans le Xbox Game Pass, sur Xbox Series X|S, Xbox One et Windows, avec toutes ses extensions ! Le jeu vous laisse créer l’équipe de vos rêves avec des personnages issus de 8 titres différents ! Incarnez vos personnages préférés de BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night In-Birth, RWBY, Persona 4 Arena Ultimax, Arcana Heart 3 LOVEMAX SIXSTARS!!!!!! XTEND, Senran Kagura: Estival Versus et Akatsuki Blitzkampf. Préparez-vous pour des combats qui croisent toutes les frontières ! De nouvelles informations sur Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, le jeu le plus soutenu sur Kickstarter en 2020, sera présent lors du Tokyo Games Show, avec un trailer de gameplay vous laissant découvrir les dialogues enregistrés par les comédiens qui seront présents dans le jeu final. Suivez le salon pour assister à une interview exclusive, plus de surprises vous attendent lors du stream de 505 Games. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sortira en 2023 sur Xbox Series X|S et dans le Xbox Game Pass. Palworld arrive sur Xbox Pocketpair, les développeurs de Craftopia, présentent Palworld, un tout nouveau jeu multijoueur de survie en monde ouvert dans lequel vous devrez apprivoiser et collectionner des créatures mystérieuses dénommées « Pal », dans un monde immense ! Apprenez-leur à se battre, à construire, à cultiver et à travailler dans les usines.

Fuga: Melodies of Steel est disponible dans le Game Pass ! Le titre de CyberConnect2 est disponible dès maintenant dans le Game Pass. Fuga: Melodies of Steel est un RPG dans lequel vous devez placer des enfants disposant de caractéristiques et de capacités uniques dans les tourelles d’un tank. CyberConnect2 a également dévoilé un tout nouveau trailer de Fuga: Melodies of Steel 2. Utilisez l’énergie des étoiles dans Dyson Sphere Program, bientôt disponible dans le PC Game Pass Construisez l’usine intergalactique la plus efficace possible dans le jeu de stratégie Dyson Sphere Program ! Utilisez l’énergie des étoiles, amassez des ressources, concevez des lignes de productions et développez votre usine, qui, d’un petit atelier de l’espace, finira par se transformer en empire industriel intergalactique. Dyson Sphere Program sera disponible le 13 octobre dans le PC Game Pass. Affrontez des hordes préhistoriques dans Exoprimal ! Exocombattants, à vos armures ! Une invasion de dinosaures fait rage et vous êtes la seule personne qui pourra empêcher l’extinction de l’humanité ! Utilisez une technologie de pointe dans ce jeu d’action à 5 contre 5 pour venir à bout des vagues de dinosaures mais aussi de l’équipe adverse dans des missions dynamiques données par la mystérieuse et toute puissante intelligence artificielle, « Léviathan ». Le jeu mortel commencera lors de la sortie d’Exoprimal, en 2023, sur Xbox Series X|S et Xbox One. Les mises à jour de Naraka: Bladepoint Naraka: Bladepoint, le battle royale pour 60 joueuses et joueurs, a connu un mois d’août trépidant ! L’équipe a agrandi le monde de Naraka avec la nouvelle carte Holoroth, a ajouté un nouvel héros au casting et vous a proposé le premier chapitre de sa campagne scénarisée avec le mode Showdown. Pendant le TGS, nous avons dévoilé que le deuxième chapitre de ce mode arriverait en octobre et que vous en apprendrez bientôt plus sur les Ruines de Yushan, une nouvelle zone de la carte Holoroth. Naraka: Bladepoint est déjà disponible sur Xbox Series X|S et PC Windows, dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass et il sortira sur Xbox One le 22 décembre.

Plus d’informations sur Wo Long Fallen Dynasty Fumijiko Yasuda (le Franchise Director de Nioh) et Masaaki Yamagiwa (le Producteur de Bloodborne) nous ont rejoint pendant le TGS pour nous en dire plus sur le prochain action-RPG de la Team Ninja, Wo Long: Fallen Dynasty. Le titre sera disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC Windows ainsi que dans le Game Pass début 2023. Vous pourrez en apprendre plus sur le système de combat du titre, sa démo, ses inspirations et les lieux que vous traverserez dans le jeu.

Deathloop arrive sur Xbox Deathloop, c’est la vision d’Arkane Lyon du jeu d’assassin par excellence, mêlant solo et multijoueur. Le titre vainqueur de plus de 300 récompenses voit deux assassins rivaux se livrer à un affrontement sans fin pour l’avenir. La version Xbox de Deathloop proposera toutes les mises à jour sorties pour le jeu depuis son lancement, vous pouvez donc vous attendre à profiter du mode photo, des options d’accessibilité supplémentaires, du matchmaking cross-play et d’autres ajustements pensés pour rendre l’expérience plus agréable. De plus, Arkane Lyon proposera également la mise à jour Goldenloop, qui vous laissera essayer une nouvelle arme, une puissante capacité inédite, affronter des ennemis originaux, découvrir une fin prolongée et plus encore ! Vous pouvez précommander Deathloop sur Xbox Series X|S ou préinstaller le jeu dès maintenant via le Xbox Game Pass avant sa sortie, le 20 septembre.

Forza Horizon fête son 10ème anniversaire Playground Games, des Xbox Game Studios, lancera les célébrations du 10ème anniversaire de Forza Horizon en octobre. Vous pouvez déjà découvrir un trailer inédit détaillant le voyage incroyable du Festival Horizon jusqu’ici, à travers le Colorado, la France, l’Italie, l’Australie, la Grande-Bretagne et le Mexique. Le studio vous en dira plus sur le 10ème anniversaire de Forza Horizon dès le mois prochain.

Vous pouvez comme toujours vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour 12,99 € par mois.