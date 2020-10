Xbox Game Pass : 14 jeux prévus pour fin octobre et novembre 2020, voici le programme

Maintenant que le Xbox Game Pass est installé sur Android via le Xbox Game Pass Ultimate, et alors que les Xbox Series X et S pointent le bout de leur nez, Microsoft met les bouchées doubles pour rendre son catalogue encore plus incontournable. Il prévoit ainsi d'ajouter pas moins de 14 titres dans les prochaines semaines.



Il y a de tout, de l'Explorer’s Edition d'ARK: Survival Evolved qui va devenir jouable sur toutes les plateformes aux classiques de Double Fine Productions, en passant par Celeste, et même PUBG sur mobiles.

Carto (Console & PC) ID@Xbox – 27 octobre

Séparée de sa grand-mère lors d’une tempête, la jeune Carto devra tirer parti de ses talents innés pour cartographier et manipuler le monde qui l’entoure. À mesure qu’elle découvre de nouveaux « fragments » de la carte, elle pourra les réorganiser pour construire elle-même le niveau et dévoiler de nouveaux chemins, des énigmes et faire avancer son histoire.

Day of the Tentacle Remastered (Console & PC) – 29 octobre

Sorti en 1993 par LucasArts, Day of the Tentacle, suite du révolutionnaire Maniac Mansion de Ron Gilbert, est un jeu d’aventure et d’énigmes fait de voyages dans le temps et de délires cartoonesques, dans lequel trois compagnons de fortune devront travailler ensemble pour empêcher un maléfique tentacule pourpre et mutant de conquérir le monde ! Cette version remastérisée inclut des dessins haute définition faits à la main, ainsi que des musiques et effets sonores remastérisés.

Les joueuses et les joueurs peuvent alterner à loisir entre les modes classique et remastérisé et utiliser ainsi l’audio, les visuels et l’interface qui leur plaisent le plus. Découvrez ce classique intemporel de l’humour dans cette édition restaurée avec amour par ses créateurs d’origine.

Five Nights at Freddy’s (Android, Console & PC) ID@Xbox – 29 octobre

Les enfants adorent les animatroniques de Freddy Fazbear, mais leur comportement durant la nuit est devenu quelque peu imprévisible… Les gardiens de nuit précédents disent qu’ils sont comme « possédés », mais c’est impossible, ce ne sont que des machines… non ? Il n’y a pas de quoi s’inquiéter, jouez aux quatre titres de la série pour vous faire une idée par vous-même. Il suffit de vous présenter pour votre travail de nuit, de le faire correctement et tout se passera bien. À moins que…

Full Throttle Remastered (Console & PC) – 29 octobre

Sorti en 1995 par LucasArts, Full Throttle est un jeu d’aventure graphique du légendaire Tim Schafer, qui raconte l’histoire de Ben Throttle, le leader pas commode des Polecats, un gang de motards qui se retrouve entraîné dans une virée remplie de motos, de destruction et de meurtres. Cette version remastérisée inclut des dessins haute définition inédits et faits à la main, ainsi que des musiques et effets sonores remastérisés. C’est la meilleure manière de découvrir ce classique du jeu d’aventure !

Grim Fandango Remastered (Console & PC) – 29 octobre

L’un des jeux d’aventures les mieux reçus de tous les temps est de retour, dans sa meilleure version. Grim Fandango conte quatre ans de la vie après la mort de Manny Calavera, agent de voyages pour les morts. Ce jeu a été remastérisé pour être encore plus agréable à jouer, à regarder et à écouter qu’à l’époque où il gagnait déjà de multiples récompenses, jusqu’à être considéré comme l’un des meilleurs jeux de l’année lors de sa sortie. Grim Fandango reste un classique du genre avec ses personnages inoubliables et son ambiance unique, à mi-chemin entre le film noir et le folklore mexicain.

PlayerUnknown’s Battlegrounds (Android) ID@Xbox – 29 octobre

Atterrissez, pillez et montrez-vous plus malin que vos adversaires pour devenir le dernier survivant dans une expérience de jeu palpitante, riche en rebondissements et en poussées d’adrénaline. La saison 9 de PUBG commence le 29 octobre avec une nouvelle carte : Paramo, bien cachée dans les nuages des hauteurs de l’Amérique du Sud, cette terre ancienne dissimule des secrets qui le sont tout autant. Cette carte 3×3 est dynamique, ce qui constitue une nouveauté pour le jeu : l’endroit que vous découvrirez changera entre chaque partie, l’expérience Paramo est vraiment unique. Grâce au cloud gaming et au Xbox Game Pass, prenez d’assaut le champ de bataille comme jamais.

ScourgeBringer (Android) ID@Xbox – 29 octobre

ScourgeBringer est un rogue-lite de plateformes nerveux et aux déplacements super fluides imaginé par les développeurs de NeuroVoider, à la croisée de Dead Cells et Celeste. Situé dans un monde post-apocalyptique où une mystérieuse entité a semé le chaos sur toute l’humanité, ScourgeBringer vous met dans la peau de la plus féroce guerrière de son clan : Kyhra. Aidez-la à explorer l’inconnu et à se frayer un chemin en combattant les anciennes machines qui gardent les secrets de son passé et peut-être de la rédemption de toute l’humanité.

Unruly Heroes (Android, Console & PC) ID@Xbox – 29 octobre

Inspiré du célèbre roman chinois « La Pérégrination vers l’Ouest », Unruly Heroes conte l’aventure de quatre héros totalement invraisemblables que tout oppose. Ces derniers devront traverser des mondes fantastiques et coopérer pour rassembler tous les fragments de parchemin et restaurer l’équilibre. Du moins, c’est ce qu’ils essaieront de faire… Jouable en solo comme en coopération, Unruly Heroes propose aux joueuses et aux joueurs un mélange de plateforme, de défis inattendus et de combats intenses contre des hordes d’ennemis et de puissants boss, le tout dans des environnements finement travaillés et fourmillant de détails.

Celeste (Android, Console & PC) ID@Xbox – 5 novembre

Aidez Madeline à survivre à ses démons intérieurs sur le mont Celeste, dans ce jeu de plateformes d’une redoutable précision fait à la main, réalisé par les créateurs de TowerFall. Affrontez des centaines de défis, découvrez de terribles secrets et dévoilez le mystère de la montagne.

Comanche (PC) – 5 novembre

Comanche est un jeu de combats d’hélicoptères se déroulant dans un futur proche. Vous pourrez plonger dans la campagne solo du titre pour faire la différence au sein d’un conflit aux proportions mondiales ou affronter d’autres pilotes dans les modes multijoueurs par équipe explosifs du titre.

Deep Rock Galactic (Android, Console & PC) ID@Xbox – 5 novembre

Deep Rock Galactic est un FPS de SF en co-op mettant en scène des nains de l’espace durs à cuire, des environnements 100 % destructibles, des grottes générées de façon procédurale et des hordes infinies de monstres extraterrestres. Découvrez quatre classes spécialisées, pléthore d’armes lourdes et de gadgets high-tech, et utilisez vos compétences pour récolter de l’or, des gemmes et d’autres matériaux précieux pour vos dirigeants.

Eastshade (Android, Console & PC) ID@Xbox – 5 novembre

Vous êtes un peintre itinérant arpentant l’île d’Eastshade. Capturez le monde sur votre toile avec votre chevalet. Parlez avec les habitants, nouez des amitiés et aidez ceux qui en ont besoin. Visitez des villages, escaladez des sommets, résolvez des mystères et explorez des lieux oubliés. Surmontez des obstacles naturels pour atteindre des lieux depuis longtemps oubliés. Voyez comment vos actions peuvent impacter l’univers qui vous entoure.

Knights and Bikes (Console & PC) ID@Xbox – 5 novembre

Knights and Bikes est un jeu d’action-aventure peint à la main jouable seul ou à deux, qui se déroule sur une île britannique dans les années 1980. Héroïnes de ce conte initiatique, Nessa et Demelza explorent les côtes de Penfurzy sur leurs vélos à la recherche d’un trésor légendaire perdu. Inspirée des Goonies, l’histoire mêle émotion, danger, fun et amitié.

Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (Android, Console & PC) ID@Xbox – 17 novembre

En combinant le jeu de base (déjà disponible dans le Xbox Game Pass) avec ses 3 packs d’extension, ARK: Survival Evolved Explorer Edition est le moyen ultime d’obtenir encore plus d’action et de dinosaures ! L’édition Explorer vous donne accès au culte ARK: Survival Evolved ainsi qu’aux extensions Scorched Earth, Aberration et Extinction, ajoutant près de 900 heures de jeu ! Chaque extension peut également être téléchargée à part.