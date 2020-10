Full Throttle, Day of the Tentacle et Grim Fandango : une date de sortie sur Xbox One et le Windows Store pour les Remastered

Double Fine Productions a sorti ces dernières années sur ordinateurs et PS4 des versions remastérisées de Full Throttle, Day of the Tentacle et Grim Fandango, mais comme le studio a été racheté en 2019 par Microsoft, il était évident que les titres allaient arriver sur Xbox One. Une information confirmée en mai dernier.

Cette semaine, Microsoft revient donner des nouvelles et donne une date de sortie. Grim Fandango Remastered, Day of the Tentacle Remastered et Full Throttle Remastered arriveront donc le 29 octobre prochain sur Xbox One, ainsi que sur PC via le Windows Store. Et bien évidemment, ces trois jeux d'aventures cultes, sortis à l'origine dans les années 90, seront inclus dans le Xbox Game Pass, pour consoles et PC.

L'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate coûte pour rappel 12,99 € pour un mois, via Amazon.fr notamment.