Xbox Game Pass Ultimate : 10 nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles et des touches alternatives sur mobiles

Le Xbox Game Pass Ultimate a officiellement lancé son service de cloud gaming sur Android le mois dernier. Si la manière la plus évidente d'en profiter est d'utiliser des accessoires compatibles, Microsoft veut aussi ouvrir l'expérience aux contrôles tactiles, même si seul Minecraft Dungeons en profitait jusque là. Il accélère le pas cette semaine en rendant 10 titres compatibles avec la jouabilité directement depuis l'écran.

Les heureux élus sont listés ci-dessous.

Dead Cells

Gucamelee! 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hotshot Racing

Killer Instinct

New Super Lucky’s Tale

Slay The Spire

Streets of Rage 4

Tell Me Why

UnderMine





Les développeurs ont beaucoup réfléchi pour rendre ce gameplay le plus intuitif possible, que ce soit avec des commandes différentes en combat en exploration pour Hellblade, une pédale tactile dans Hotshot Racing ou même des références à Lucky dans le schéma des touches dans New Super Lucky's Tale. Le XGPU offre même désormais des icônes de jeu alternatives, qui remplacent les traditionnels « ABXY » par des symboles en lien avec des actions, comme un saut ou une esquive. Un mois de Xbox Game Pass Ultimate coûte pour rappel toujours 12,99 € par mois.