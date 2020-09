Designed for Xbox : un nouveau look et des partenaires supplémentaires pour les accessoires soutenus par Xbox

Entre la Xbox Series X et l'arrivée du streaming dans l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate, l'agrandissement de l'empire de la marque demande une vraie clarté dans ses offres. Il y a encore du chemin à faire, mais plusieurs initiatives sont déjà là pour améliorer le tout. C'est notamment le cas du côté des accessoires de constructeurs tiers supportés par Microsoft, qui arborent tous un badge Designed for Xbox.

Cette icône clairement visible sur le packaging des accessoires assure une compatibilité certaine avec les Xbox One ou les Xbox Series X, voire les mobiles le cas échéant. Et elle va changer d'aspect pour l'arrivée de la nouvelle génération de consoles et services, pour un look plus rond et une visibilité accrue. Et, bonne nouvelle, à l'occasion de l'annonce de ce changement esthétique, Xbox confirme qu'il travaille désormais avec 34 partenaires grâce à l'arrivée de Bang & Olufsen, Audeze, OtterBox, Nacon, HoneyComb, Geek Made Designs et Cable Matters.

Une compatibilité assurée

Avant de considérer les nouveautés, parlons des acquis. Vous êtes nombreux à vous demander ce qu’implique le changement de génération en ce qui concerne les produits que vous possédez déjà et que vous aimez. Si vous avez un accessoire Xbox One préféré, comme un casque SteelSeries qui vous apporte le confort dont vous avez besoin ou un volant Thrustmaster qui ne demande qu’à avaler plus de kilomètres, pas d’inquiétude ! L’équipe Designed for Xbox travaille avec ses partenaires pour assurer la compatibilité du plus de produits possible.

Si un accessoire sous licence officielle Xbox One se connecte à votre console, par USB ou sans-fil, il fonctionnera sur Xbox Series X. De plus, tous les casques se connectant à votre manette Xbox sans-fil via le port jack 3,5mm seront compatibles.

Certains casques fonctionnant grâce à un câble optique pourront nécessiter une mise à jour pour disposer du son et du chat audio en USB sur Xbox Series X. Les barres de son et les casques ne pouvant être directement mis à jour peuvent être connectés directement sur le port optique de votre télévision. Dès la fin de l’année, les supports de charge pour manettes Designed for Xbox bénéficieront d’un deuxième slot pour être à la fois compatibles avec les manettes existantes et les nouvelles.

Le nouveau look Designed for Xbox

Dès aujourd’hui, vous pourrez repérer les produits des partenaires Designed for Xbox grâce à un nouveau look.

Ce nouveau badge remplace le design précédent. Un nouveau look pour la même garantie de confiance et de fiabilité que vous êtes en droit d’attendre d’un accessoire Designed for Xbox.

Si vous n’êtes pas sûrs des plateformes compatibles avec vos nouveaux accessoires, référez-vous à l’emballage, nos partenaires y indiqueront systématiquement avec quelles machines leurs accessoires seront compatibles.

Le badge Designed for Xbox assure que nous avons travaillé avec nos partenaires sur chaque produit, afin de tester sa qualité, ses performances, mais aussi qu’il pourra être utilisé en toute sécurité sur toutes les machines Xbox. Ce badge garantit également une compatibilité pour vous accompagner vers la nouvelle génération du jeu vidéo. Les accessoires qui l’afficheront vous fourniront la meilleure expérience possible, quelle que soit la génération de votre console. Depuis, les débuts de Xbox, nous avons toujours fait partie de l’aventure de nos joueuses et joueurs et nous sommes impatients de continuer celle-ci vers la nouvelle génération.

Ce qui vous attend

Les partenariats établis par l’équipe Designed for Xbox concernent plus de 34 marques dédiées au jeu vidéo du monde entier. Leurs accessoires couvrent des domaines comme l’accessibilité, le PC, le cloud gaming, et d’autres encore. Mais ce n’est que le début. L’écosystème Xbox continuera à s’enrichir de produits innovants et de nouvelles expériences, tout en maintenant un niveau de qualité dont nous sommes fiers. La mission du programme Designed for Xbox a toujours été d’améliorer votre expérience sur Xbox en concevant des produits de qualité fabriqués par des marques que vous aimez. Nos partenaires ont toujours soutenu Xbox et nous sommes ravis de continuer à entretenir cette relation pour la mener vers la nouvelle génération du jeu vidéo. Nous sommes également heureux de dévoiler de nouveaux partenaires qui rejoignent le programme pour vous offrir des expériences inédites et uniques.