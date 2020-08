Projet xCloud : Razer Kishi, PowerA MOGA XP5-X Plus... Microsoft fait le point sur les accessoires Designed for Xbox idéaux pour mobiles

C'est maintenant officiel : Xbox se lancera dans le cloud gaming sur Android le 15 septembre avec la concrétisation de son Projet xCloud. Le service de jeu en streaming sera accessible via l'offre Xbox Game Pass Ultimate, pour continuer facilement ses parties de jeux PC et consoles ou vivre une expérience totalement nomade.

Certaines expériences devraient proposer des contrôles tactiles le moment venu, mais la manière la plus évidente de jouer sera d'utiliser sa manette sans fil Xbox, compatible avec l'application Xbox Game Pass. Xbox veut néanmoins laisser le choix aux joueurs, et c'est pourquoi il s'est associé avec plusieurs fabricants pour développer la gamme d'accessoires Designed for Xbox, avec des inédits et des éléments déjà disponibles. Elle nous a permis de découvrir le MOGA Mobile Gaming Clip 2 de PowerA, ainsi que la manette 8Bitdo Sn30 Pro. Le constructeur fait désormais le point sur les produits qui auront droit à leur label Designed for Xbox à la rentrée, avec les deux précédemment cités, mais aussi la manette Razer Kishi, les MOGA XP5-X Plus et MOGA XP7-X Plus, ou encore le casque SteelSeries Arctis 1.

La manette universelle Razer Kishi pour Android a remporté les prix « Best of CES » et « People’s Choice Award » en 2020. Son design ergonomique s’inclut parfaitement dans notre programme Designed for Xbox. Grâce à ses boutons Xbox, ses joysticks cliquables et sa connectique USB-C à latence réduite, elle propose un contrôle équivalent à son homologue console pour les téléphones Android. Soignez votre précision avec une expérience familière : boutons de façade, de tranche et croix directionnelle sont également au rendez-vous. Les sensations offertes par la Razer Kishi permettent plus de finesse, celle-ci est donc parfaite pour les FPS ou les jeux de course. Elle peut également charger votre téléphone pendant votre partie et ainsi vous offrir de longues sessions de jeu lorsque vous serez loin de chez vous. Avec cette manette, les victoires vous suivront, où que vous alliez. La version conçue pour Xbox de la Razer Kishi comprend 14 jours d’essai au Xbox Game Pass Ultimate. Elle est disponible à l’achat via le Microsoft Store , dans certains pays uniquement, et chez les revendeurs agréés, au prix de 89,99 €.

POWERA

En novembre, PowerA était le premier partenaire Designed for Xbox à sortir un accessoire sous licence dédié au jeu mobile : le MOGA Mobile Gaming Clip pour les manettes sans fil Xbox. Aujourd’hui, PowerA nous présente la manette Bluetooth MOGA XP5-X Plus, dédiée au cloud gaming avec le Xbox Game Pass Ultimate. Cette manette offre le confort du style d’une manette traditionnelle Xbox, le Bluetooth, un support pour téléphone détachable et des boutons programmables. Elle inclut également une batterie de 3 000 mAh rechargeable qui peut être utilisé pour recharger les appareils mobiles Android lors de vos déplacements. La manette Bluetooth MOGA XP5-X Plus de PowerA sortira le 15 septembre, elle est déjà disponible en précommande via le Microsoft Store et chez les revendeurs agréés.

PowerA travaille également sur la manette Bluetooth MOGA XP7-X Plus, qui sera compatible avec la plupart des mobiles et tablettes Android, mais aussi PC. Celle-ci offrira deux manières de jouer : vous pourrez l’allonger pour inclure votre téléphone en son milieu, ou placer ce dernier au-dessus de la manette, grâce à un support amovible. Elle disposera d’une batterie de 2 000 mAh vous permettant de recharger votre appareil pendant les sessions de jeu et de deux boutons de jeu avancés configurables. Elle ne sera disponible que dans certains pays.

Enfin, PowerA proposera bientôt le MOGA Mobile Gaming Clip 2, une version améliorée du Mobile Gaming Clip original qui sera compatible avec les manettes sans fil Xbox, dont celle de la Xbox Series X. Ce support possède deux points d’articulation à verrouiller pour vous permettre de donner à votre téléphone l’angle idéal et dispose de poignées en caoutchouc pour jouer de manière plus sûre. Il sera disponible à l’achat via le Microsoft Store et chez les revendeurs agréés à l’hiver 2020.