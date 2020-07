Projet xCloud : une manette officielle Xbox 8Bitdo Sn30 Pro pensée pour le jeu mobile dévoilée

Microsoft espère bien lancer une petite révolution dans le cloud gaming cette année avec Projet xCloud, qui aura pour principal atout de donner accès à une bonne partie du catalogue Xbox. Le service est actuellement en phase de test sur Android et iOS, et le sera bientôt sur PC, avec un lancement commercial toujours prévu pour 2020.

Et pour rendre l'offre accessible au plus grand nombre, le constructeur a de nombreux accessoires dans ses cartons. Un clip permettant de relier sa Manette sans-fil Xbox à un appareil mobile avait déjà été présenté, et d'autres objets du genre sont développés en collaboration avec des fabricants de tous bords. Parmi eux, 8bitdo, dont la manette 8Bitdo Sn30 Pro validée par Xbox vient d'être découverte sur Amazon.

Le produit coûte 44,99 $ et est daté au 21 septembre 2020 aux États-Unis. Il s'agit d'une version revisitée de la manette Xbox traditionnelle, bien plus compacte et avec des joysticks alignés, qui peut facilement être accroché à un smartphone Android avec une attache dédiée. Il se connecte avec l'appareil en Bluetooth, et possède une autonomie de 18 heures grâce à sa batterie intégrée.

Divers production 8Bitdo sont disponibles à partir de 14,99 € sur Amazon.

Et si c'était ça, le futur du jeu vidéo sur mobiles ? Il faudra attendre que Projet xCloud sorte sur le marché pour savoir si les joueurs adopteront cette nouvelle approche du gaming.