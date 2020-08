Projet xCloud : une date pour l'intégration au Xbox Game Pass Ultimate, les derniers détails sur le service

Projet xCloud veut démocratiser le cloud gaming en couplant les technologies du jeu en streaming de Microsoft au catalogue fort des consoles Xbox. Nous ne savions pas encore exactement quel modèle économique serait finalement adopté pour le service, jusqu'à ce que le constructeur confirme qu'il allait intégrer le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 €, sans augmentation du prix de l'abonnement.

Bonne nouvelle, Xbox fait désormais le point sur l'offre, en dévoilant notamment sa date de sortie. xCloud intégrera le XGPU le 15 septembre prochain dans 22 pays, dont la France, la Suisse et la Belgique, et sera dans un premier temps accessible seulement via Android. Le service devrait normalement arriver sur iOS d'ici la fin d'année 2020, et plus tard sur PC. Concrètement, pour 12,99 €, vous aurez accès au Xbox Game Pass pour Console de la Xbox One (et à priori celui de la Xbox Series X), le Xbox Game Pass pour PC, le Xbox Live Gold de la XO et donc les possibilités de xCloud. Le nom de xCloud devrait lui disparaître pour devenir simplement la fonctionnalité de streaming du Xbox Game Pass Ultimate.



Côté catalogue, plus de 100 jeux seront jouables dès le lancement, mais le détail sera donné plus tard. Autre bonne nouvelle, au même titre que les productions Xbox Game Studios sont ajoutées au Xbox Game Pass le jour de leur sortie, elles seront à présent aussi jouables via xCloud dès leur lancement. Niveau technique, l'expérience sera complètement croisée et fusionnée avec votre compte Xbox, que ce soit pour conserver vos sauvegardes, votre liste d'amis, vos succès, et même le paramétrage de votre manette : vous pourrez donc facilement commencer une partie sur PC ou Xbox One et la poursuivre sur Android. Xbox relève d'ailleurs que le jeu en streaming permet de nouvelles manières de jouer en coopération, alors qu'un joueur sur smartphone ou tablette pourra facilement rejoindre un joueur sur console ou ordinateur personnel dans la même pièce. Tout se passera directement via l'application Xbox Game Pass, à télécharger depuis le Google Play Store, le Store Samsung Galaxy ou le Store ONE le moment venu.

