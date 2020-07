Project xCloud : prix et fusion avec le Xbox Game Pass Ultimate, mois de sortie, jeux compatibles, le cloud gaming selon Xbox arrive !

Xbox a pris l'habitude de communiquer directement avec les joueurs ces dernières semaines, histoire de leur donner directement les informations sur la Xbox Series X via ses réseaux officiels. C'est encore le cas aujourd'hui avec un long billet qui nous permet de découvrir plusieurs informations, notamment concernant Projet xCloud.

Le service de cloud gaming devait officiellement être lancé en 2020 : bonne nouvelle, c'est en septembre de cette année qu'il sera proposé, en France et dans les autres marchés où il est actuellement en bêta. En toute logique, il devrait d'abord être jouable via les téléphones et tablettes sous Android, avant de s'ouvrir aux appareils iOS et aux PC. Quid du modèle économique ? Projet xCloud sera tout simplement intégré au Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 €, sans augmentation du prix, s'ajoutant ainsi au pack comprenant le Xbox Game Pass pour PC et pour Console ainsi que le Xbox Live Gold. Il sera compatible avec « une centaine de titres du Xbox Game Pass » et même bientôt avec les prochaines productions Xbox Series X, dont Halo Infinite, jouable en cross-play sur machine classique et en cloud !

Nous l’annonçons aujourd’hui : dès septembre, dans les pays concernés (dont la France), le Xbox Game Pass et le Projet xCloud fusionneront, sans coût supplémentaire, pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate. Avec l’arrivée du cloud gaming dans le Game Pass Ultimate, vous pourrez jouer à plus d’une centaine de titres du Xbox Game Pass sur votre téléphone ou votre tablette. Et comme le Xbox Live permet de connecter tous les appareils compatibles, vous pourrez aussi jouer en ligne avec les millions de joueuses et de joueurs Xbox Live répandus dans le monde. Lorsque Halo Infinite sortira, vos amis et vous pourrez y jouer ensemble, où que vous alliez et quel que soit l’appareil que vous utilisiez. Grâce au cloud gaming et au Xbox Game Pass Ultimate, vos jeux ne seront plus cantonnés au salon. Lorsque le cloud gaming arrivera dans le Xbox Game Pass Ultimate, vous pourrez continuer votre partie là où vous l’aviez laissée sur n’importe quel autre appareil, comme vous poursuivez la lecture de vos films, de vos séries ou de votre musique actuellement avec vos services préférés.

Pour le moment, aucune offre ne semble prévue pour s'abonner au Projet xCloud seul à un tarif inférieur à 12,99 € !

