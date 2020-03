Xbox Series X : des annonces liées au Project xCloud la semaine prochaine

Microsoft avait un planning chargé à la Game Developers Conference, avec une armada de panels pour discuter techniques passées et futures. Vous le savez sûrement, le salon basé à San Francisco a été repoussé à cet été pour cause de coronavirus, obligeant les participants dont le constructeur a revoir leurs plans.

Microsoft a carrément décidé de monter son propre évènement à la place, mais en ligne sur Mixer ! Les 17 et 18 mars, vous pourrez suivre le Game Stack Live pour en apprendre plus sur les technologies de cloud, les projets Xbox Game Studios, le programme ID@Xbox et les performances techniques de la firme. Ne vous excitez pas trop : la GDC est avant tout un salon professionnel, alors les « vraies » annonces seront rares. Le programme avec les heures françaises est disponible ci-dessous.

Jour 1 - 17 mars 2020 18:00 Welcome to Game Stack Live!

18:25 How The Coalition built Gears 5 to be more accessible

18:45 Building accessibility into your game - the Xbox Accessibility Guidelines

19:00 Panel: The changing nature of today’s game industry

19:35 Panel: How to be intentionally inclusive in your game design

20:15 What is Microsoft Game Stack?

20:30 The Importance of LiveOps

21:00 Rare: Building Sea of Thieves with a LiveOps Mentality

21:35 What it means to run a game studio – a conversation with Turn 10

22:00 Maximizing impact and reach for your independent games with the ID@Xbox team Jour 2 - 18 mars 2020 18:00 Previously on Game Stack Live

18:15 How inXile used creative iteration to drive Wasteland's development

18:40 Panel: How online services are defining the next generation of game development

19:40 Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming

20:40 The spark of creativity that drives Double Fine

21:20 What’s new in DirectX: Raytracing, mesh shading, and more

Il y a tout de même une présentation qui attire l'œil : « Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming ». À en croire le titre de la conférence, elle devrait éluder quelques questions sur les liens entre Project xCloud, le service de jeu en streaming accessible partout ou presque, et la nouvelle console. Rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus.