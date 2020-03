GDC 2020 : l'évènement officiellement reporté

Les choses allaient mal depuis quelques jours pour la Game Developers Conference 2020. Plusieurs grands noms avaient annoncé qu'ils ne viendraient pas à l'évènement, comme Sony, Facebook, Kojima Productions, Electronic Arts, Microsoft, Epic Games et Unity, afin d'éviter la contamination au coronavirus Covid-19, qui a fait actuellement plus de 2 800 morts dans le monde.

Devant le refus de participer au salon d'acteurs majeurs de l'industrie, les organisateurs viennent d'annoncer cette nuit l'annulation de la GDC 2020 de mars. Dans un communiqué, ils expliquent cependant qu'un évènement devrait se tenir dans le courant de l'été :

Après une consultation étroite avec nos partenaires de l'industrie du développement de jeux et de la communauté du monde entier, nous avons pris la décision difficile de reporter la Game Developers Conference en mars.

Après avoir passé l'année dernière à préparer le salon avec nos conseils consultatifs, nos conférenciers, nos exposants et nos partenaires événementiels, nous sommes vraiment contrariés et déçus de ne pas pouvoir vous accueillir pour le moment.

Nous tenons à remercier tous nos clients et partenaires pour leur soutien, leurs discussions ouvertes et leurs encouragements. Comme tout le monde nous le rappelle, de grandes choses se produisent lorsque la communauté se rassemble et se connecte à la GDC. Pour cette raison, nous avons pleinement l'intention d'accueillir un évènement GDC plus tard au cours de l'été. Nous travaillerons avec nos partenaires pour finaliser les détails et partagerons plus d'informations sur nos projets dans les semaines à venir.