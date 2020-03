GDC Summer 2020 : le remplaçant estival de la GDC 2020 daté

La GDC 2020 n'aura jamais lieu en tant que tel, les organisateurs ayant logiquement préféré la reporter à cet été alors que la pandémie de COVID-19 bat son plein. Beaucoup de participants ont néanmoins trouvé des alternatives pour faire parler d'eux, que ce soit avec des lives en ligne ou des démos jouables sur Steam, et même les GDC Choice Awards 2020 ont été remis.



L'édition replanifiée n'aura forcément pas la même saveur, alors que la forme et le fond du salon seront différents. Informa Tech est d'ailleurs déjà prêt à partager ses plans pour cet évènement de remplacement baptisé GDC Summer 2020. C'est toujours au Moscone Center à San Francisco, mais du 4 au 6 août 2020, que nous sommes désormais attendus pour trois jours de conférences, d'ateliers professionnels et de rencontres secrètes qui vont changer la face du jeu vidéo et des technologies pour les mois et années à venir.

Les 5 et 6 août, un pan de l'évènement sera dédié aux démos, avec des jeux et produits à essayer en main propre dans les allées du salon. Difficile de savoir si cette sauterie aura la même résonance qu'aurait dû avoir la Game Developers Conference 2020 dans sa forme initiale, mais les organisateurs semblent tout faire pour. Quant à savoir s'il était trop prématuré pour reprogrammer la rencontre alors que la crise sanitaire est encore très présente, seul l'avenir nous le dira.