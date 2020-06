Xbox Series X : Microsoft fait le point sur « tout ce qu’il faut savoir sur la console et le futur de Xbox »

En cette période de non E3 2020, Xbox n'a encore rien de prévu autour de sa Xbox Series X. Le prochain rendez-vous est attendu en juillet 2020 avec les productions Xbox Game Studios, quand bien même l'initiative Xbox 20/20 laissait penser à des informations en juin. En attendant du neuf, le constructeur fait le point sur la bête et son avenir dans un long article sur son site officiel.



Architecture de la console, performances des jeux, exclusivités, rétrocompatibilité, Smart Delivery, xCloud, Xbox Game Pass, tout y passe. Si vous voulez savoir presque tout ce qui a été dit sur la Xbox Series X et l'avenir de la marque Xbox, ou voulez aider un ami à se renseigner, c'est le billet parfait pour s'instruire, surtout qu'il devrait être mis à jour avec les futures annonces au fil des mois.

RÉSUMÉ

La Xbox Series X marque l’arrivée d’une nouvelle génération pour le jeu vidéo. Une génération où l’immersion, le réalisme, la rapidité et la surprise seront les maîtres mots. Cet article regroupe toutes les informations que nous avons partagées jusqu’ici sur la Xbox Series X et l’avenir de Xbox. Vous pouvez ajouter le lien de cet article à vos favoris, nous le mettrons régulièrement à jour au fil des annonces à venir.

La Xbox Series X est la plus puissante des consoles de jeu. Elle offre aux développeurs la possibilité de donner vie à leurs visions, à leurs rêves, grâce à ses 12 téraflops, au DirectX Raytracing, au Variable Rate Shading, à son nombre d’images par seconde pouvant atteindre les 120 et à la possibilité d’utiliser la fonction Quick Resume sur plusieurs jeux simultanément.

La console est d’ores et déjà entre les mains de nos 15 Xbox Game Studios, mais aussi des plus grands studios du monde, ce qui garantit que de futurs grands titres, comme Halo Infinite, seront disponibles sur Xbox Series X. De plus, vous pourrez, dès le lancement, profiter de milliers de jeux grâce à la rétrocompatibilité, vous permettant de jouer à quatre générations de Xbox avec une seule console.

Plus de 80% des joueuses et joueurs console jouent également sur PC et mobile. C’est pour cette raison que nos services tels que le Xbox Game Pass, le Xbox Live et le Projet xCloud sont au cœur d’un écosystème qui rassemble console, PC et mobile. Vos amis et vous pouvez ainsi découvrir ensemble votre prochain jeu favori, quelle que soit la plateforme.

Les joueuses et les joueurs sont au centre de nos préoccupations. Nous travaillons à ce que les jeux et expériences sur Xbox soient bénéfiques pour chacun. Nous restons convaincus que le jeu vidéo peut réunir le monde entier, mais il faut pour cela qu’il reste accessible et inclusif.

LES JEUX LES PLUS IMMERSIFS ET LES PLUS RÉACTIFS POUR LA CONSOLE LA PLUS PUISSANTE DU MONDE

La Xbox Series X sera la console ultime pour celles et ceux qui veulent découvrir les jeux les plus immersifs sur une machine conçue et optimisée pour le jeu vidéo, sans aucun compromis. Notre processeur sur mesure est alimenté par un CPU AMD de 8 cœurs, ce qui lui permet d’atteindre une vitesse de calcul quatre fois plus rapide que sur Xbox One, et un processeur graphique RDNA 2 de 12 téraflops, ce qui représente huit fois les performances de la Xbox One. Ajoutez à cela la meilleure bande passante GDDR6 de mémoire de la prochaine génération et un SSD conçu sur mesure et vous comprendrez pourquoi la Xbox Series X offre aux développeurs une puissance digne de leurs visions créatrices. Grâce aux technologies comme le DirectX raytracing, le Variable Refresh Rate ou le ultra-low latency input, la Xbox Series X établira un nouveau standard en termes de réalisme et de précision dans le monde du jeu vidéo sur console.

Grâce à son design unique et hors du commun, la console la plus puissante sera aussi silencieuse, pour s’intégrer au mieux dans votre environnement. La Xbox Series X a été conçue pour pouvoir être installée à la verticale comme à l’horizontale.

La nouvelle manette sans fil Xbox améliore son ergonomie, pour satisfaire un public toujours plus large, assure une meilleure connectivité avec l’ensemble de vos appareils et réduit la latence. Vous y trouverez aussi un nouveau bouton dédié au partage pour faciliter la capture d’écran et la capture vidéo, ainsi qu’une croix directionnelle inspirée par celle de la manette sans fil Xbox Elite Series 2.

Cette nouvelle manette sera compatible Xbox One et PC Windows 10 et sera incluse avec la Xbox Series X.

TECHNOLOGIE ET SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Bien sûr, les détails techniques n’ont pas la même aura selon le niveau de compréhension et d’intérêt de chacun, mais pour Xbox, tout est dans les détails. Nous vous avons déjà proposé d’étudier en profondeur la technologie embarquée dans la Xbox Series X et expliqué la vision de notre équipe quant à la nouvelle génération. La Xbox Series X se définit par trois caractéristiques principales : la puissance, la vitesse et la compatibilité.

La puissance brute n’est que le début

Son processeur graphique et ses 12 téraflops dont de la Xbox Series X la console la plus puissante ayant existé. La Xbox Series X offre l’équilibre idéal entre la puissance et la vitesse pour ne pas imposer aux développeurs de faire des compromis, grâce à la possibilité de proposer des jeux en 4K et à 60 images par seconde et jusqu’à 120 images par seconde. Au-delà de la puissance brute, le processeur sur mesure permet de nouvelles fonctionnalités comme le Variable Rate Shading, le DirectX Raytracing et plus encore. Mais ces avancées technologiques n’ont qu’un seul but : proposer aux joueuses et aux joueurs de nouveaux mondes incroyables, dynamiques, vivants, dans lesquels ces derniers pourront s’immerger.

Plus de vitesse pour plus d’immersion

La Xbox Series X a été pensée pour que vous passiez moins de temps à attendre et plus de temps à jouer. Passer d’un jeu à un autre en un clin d’œil, dire au revoir aux longs écrans de chargement et pouvoir reprendre un titre là où vous l’aviez laissé en un instant feront bientôt partie de vos habitudes. La Xbox Velocity Architecture offre des performances jamais vues, grâce à notre SSD sur mesure, à la décompression accélérée par la machine, mais aussi aux jeux en eux-mêmes. Vous découvrirez de nouveaux univers plus riches et plus dynamiques et la Xbox Series X éliminera virtuellement tous les temps de chargement.

Toujours grâce à la Xbox Velocity Architecture, mais aussi à notre nouveau système d’exploitation, la fonction Quick Resume pourra voir le jour. Elle vous permettra de reprendre vos parties exactement là où vous les aviez laissées, et ce, sur plusieurs jeux simultanément.

Nous savons également que les joueuses et les joueurs souhaitent que la latence soit la plus basse possible, pour une meilleure immersion, mais surtout pour plus de précision. Grâce au HDMI 2.1, à l’Auto Low Latency Mode (ALLM) et au Dynamic Latency Input (DLI), l’équipe a pu analyser chaque étape entre le joueur ou la joueuse et le jeu, de la manette à la console, de la console à l’écran, pour les optimiser.

LA CONSOLE LA PLUS TOURNÉE VERS LA RÉTROCOMPATIBILITÉ, AVEC DES MILLIERS DE JEUX À SON LANCEMENT

Les bénéfices de cette nouvelle génération sont nombreux. Votre bibliothèque existante de jeux profitera de meilleurs graphismes et de temps de chargement réduits, et les nouveaux titres à paraître seront optimisés pour tirer le meilleur parti de la Xbox Series X. La rétrocompatibilité reste au cœur de nos préoccupations : des milliers de jeux issus de quatre générations seront disponibles dès le lancement, dont le catalogue de plus de 100 titres du Xbox Game Pass.

Nous sommes convaincus que les joueuses et les joueurs doivent pouvoir jouer aux titres qu’ils aiment sans avoir à les racheter, mais également que ces derniers doivent être meilleurs qu’ils ne l’ont jamais été. Les jeux rétrocompatibles tourneront nativement sur Xbox Series X et bénéficieront de la puissance de son processeur, de sa carte graphique et du SSD. Pas de mode boost, pas de down clocking (sous-fréquençage). Toute la puissance de la Xbox Series X sera dédiée aux jeux rétrocompatibles. Ce qui veut dire que ces titres atteindront bien entendu les performances maximales pour lesquelles ils avaient été développés, mais surtout qu’ils pourront dépasser les limites imposées par la console pour laquelle ils avaient été conçus, en proposant par exemple plus d’images par seconde, une meilleure stabilité dans la fréquence d’images ou une résolution plus élevée. Grâce au SSD NVME et à la Xbox Velocity Architecture, ces jeux bénéficieront également de temps de chargement amplement réduits.

Nous avons également investi dans une technologie permettant d’adoucir la transition entre deux générations : le Smart Delivery. Grâce à elle, il vous suffira d’acheter un jeu une fois, quelle que soit la Xbox sur laquelle vous jouez. Voilà de quoi faciliter les allers-retours entre vos différentes consoles et entre les deux générations. Tous les titres exclusifs actuellement développés par les Xbox Game Studios, dont Halo Infinite, bénéficieront du Smart Delivery. Les joueuses et les joueurs peuvent ainsi acheter les jeux de l’écosystème en toute confiance : leurs titres et leurs progressions les suivront vers la nouvelle génération.

LES JEUX LES PLUS IMMERSIFS ET RÉACTIFS

Lorsque la créativité des développeurs est soutenue par la console la plus puissante du monde, les possibilités sont infinies. Nous savons que vous vous attendez à ce que la nouvelle génération de consoles définisse de nouveaux standards en termes de graphismes, d’immersion, de performance, le tout au service de jeux incroyables, vivants et passionnants. Nous savons aussi que vous souhaitez découvrir de nouvelles histoires, quelle que soit la génération de consoles, qui vous surprendront et vous raviront au-delà de vos espoirs les plus fous.

Mais nous savons également que vous ne souhaitez pas vous séparer des jeux dans lesquels vous avez investi du temps et de l’argent au seul prétexte qu’une nouvelle génération de console est arrivée.

Nos équipes de développement sont bien placées pour le savoir. Les Xbox Games Studios, nos 15 studios de développement établis tout autour du monde, développent et publient des jeux appartenant à de grandes franchises telles que Halo, Forza, Age of Empires, Gears of War, Minecraft, Hellblade, The Outer Worlds, Psychonauts, Microsoft Flight Simulator, State of Decay, Wasteland 3 ou Sea of Thieves et d’autres titres dont le développement commence à peine.

Les Xbox Game Studios regroupent des créateurs visant à explorer de nouvelles idées et des titres inédits qui ne pourront voir le jour uniquement grâce la puissance de la Xbox Series X. Attendez-vous donc à voir de nouveaux jeux arriver régulièrement dans les années à venir. Des jeux conçus pour Xbox Series X, tirant pleinement parti du DirectX Raytracing, de la résolution 4K pouvant aller jusqu’à 120 images par seconde et plus encore.

L’annonce de Senua’s Saga: Hellblade II fut l’occasion d’avoir un aperçu de la puissance de la Xbox Series X. L’équipe travaille avec l’Unreal Engine 5 pour sublimer la saga Hellblade. Les images que vous avez pu voir ont été capturées dans le moteur du jeu et sont le reflet de ce dont est capable la Xbox Series X pour offrir aux développeurs de quoi créer de nouveaux univers, des expériences inédites et des jeux que vous n’imaginez pas encore.

Vous avez également pu découvrir une grande variété de titres actuellement en développement chez nos partenaires comme Madden NFL 21 pour Electronic Arts, Scarlet Nexus de Bandai Namco, Chorus de Deep Silver ou Assassin’s Creed Valhalla de Ubisoft. Certains titres du Xbox Game Pass exploitant le raytracing et tournant en 4K comme Scorn ou The Medium seront disponibles dès le lancement de la console. D’autres profiteront du Smart Delivery, comme DiRT 5, Yakuza: Like a Dragon ou Cyberpunk 2077.

De nombreux titres existants seront optimisés par la Xbox Series X. L’équipe de The Coalition a par exemple annoncé qu’une version optimisée de Gears 5 serait disponible dès le lancement de la console. Cette version bénéficiera bien sûr du Smart Delivery. Vous y verrez des graphismes améliorés, des textures plus fines, un travail plus fin sur la lumière et les ombres et des scènes cinématiques en 4K et à 60 images par seconde. Les développeurs cherchent également à rendre le mode multijoueur jouable en 120 images par seconde pour offrir aux joueuses et aux joueurs une expérience inédite sur console. Mais Gears 5 n’est que le premier jeu optimisé pour la Xbox Series X : attendez-vous à voir d’autres titres suivre le même chemin dans les mois à venir.

La Xbox Series X fut conçue pour créer des jeux qui dépassent l’imagination des joueuses et des joueurs et pour faire naître toujours plus de créativité et d’innovation dans nos studios et chez les milliers de développeurs partenaires tout autour du monde. Nous avons hâte de pouvoir vous montrer Halo Infinite de 343 Industries, mais aussi beaucoup plus encore, dès le mois de juillet.

XBOX SERIES X + XBOX GAME PASS = PLUS DE 100 JEUX, HALO INFINITE EN TÊTE

Le Xbox Game Pass a fondamentalement changé notre manière de jouer. Il a su contourner les contraintes habituelles qui se dressent devant nous. Vos jeux ne tournent plus uniquement sur l’appareil depuis lequel vous les avez achetés et vos amis n’ont pas à posséder la même machine que vous ou à acheter les mêmes jeux que vous pour que vous puissiez en profiter ensemble. Avec le Xbox Game Pass, un seul abonnement, une bibliothèque partagée entre vos appareils, pour que vous et vos amis soient sur la même longueur d’ondes pour partager plus.

Plus de 10 millions de membres ont rejoint le Xbox Game Pass, que ce soit sur Xbox ou sur PC. Tous les titres développés par les Xbox Game Studios sont disponibles dans le Xbox Game Pass le jour de leur lancement. Ce qui inclut les titres à venir des sagas suivantes : Halo, Forza, Age of Empires, Gears of War, Minecraft, Hellblade, The Outer Worlds, Psychonauts, Microsoft Flight Simulator, State of Decay, Wasteland et Sea of Thieves, ainsi que d’autres titres inédits encore en développement. À la sortie d’Halo Infinite, libre à vous et à vos amis d’acheter le jeu ou d’y jouer grâce au Xbox Game Pass.

Nous collaborons également avec les géants de l’industrie pour vous proposer des titres tels que NBA 2K20, Red Dead Redemption 2, ou The Witcher 3, actuellement inclus dans le Game Pass. Les développeurs indépendants comme les joueuses et les joueurs aiment aussi le Xbox Game Pass car c’est une source de découvertes inestimables…

Nous souhaitons continuer à faire du Xbox Game Pass le service le plus séduisant dans le monde du jeu vidéo. Nous voulons que vous découvriez de nouveaux jeux, avec votre famille et vos amis, mais aussi de nouvelles manières de jouer sur console, PC et, bientôt, sur mobile. Tout ceci est possible grâce au Xbox Game Pass Ultimate. À l’automne, vous aurez la plus grande collection de jeux disponibles au lancement d’une console au bout de vos doigts. Et vous serez témoin de la puissance de la Xbox Series X, car ces jeux que vous croyez connaître aujourd’hui seront encore plus beaux et plus rapides.

Enfin, grâce aux Avantages, les membres du Xbox Game Pass Ultimate reçoivent régulièrement du contenu supplémentaire pour leurs jeux et plus encore, le tout, gratuitement.

LA PREMIÈRE CONSOLE AU MONDE PENSÉE POUR LE CLOUD

Avec le Projet xCloud, nous ne nous contentons pas de vous proposer la console la plus puissante et bénéficiant le mieux de la rétrocompatibilité. Nous travaillons également à inventer le plus rapide, le plus puissant et le plus compatible des services de jeux vidéo dans le Cloud. Lors de sa sortie en fin d’année, le Projet xCloud permettra aux membres du Xbox Game Pass de jouer avec leurs amis où qu’ils soient, sans aucun téléchargement.

Le Projet xCloud nous aidera aussi à atteindre le chiffre de 2 milliards de joueuses et de joueurs dans le monde en rendant l’écosystème Xbox plus accessible. Grâce au streaming, chacune et chacun pourra jouer aux jeux pensés pour la console sans avoir à en posséder une.

LE JOUEUR AU CŒUR DE L’EXPÉRIENCE

La Xbox Series X, Halo Infinite, le Xbox Game Pass ou le Projet xCloud visent un même but : créer un nouvel avenir pour les joueuses et les joueurs. Un avenir dans lequel vous et vos amis – et non pas la console – serez au cœur de l’expérience Xbox.

Cette vision est au cœur de nos préoccupations et nous continuerons à nous investir dans ce que nous pensons être la clé du succès : la Console, le Contenu, la Communauté et le Cloud.