Xbox 20/20 : des rendez-vous mensuels pour découvrir la Xbox Series X, du lourd pour juillet 2020 !

Nous y sommes : Xbox va rentrer dans une longue ligne droite jusqu'au lancement de sa Xbox Series X. Les festivités commencent ce jeudi 7 mai à 17h00, avec un Inside Xbox consacré aux jeux des éditeurs tiers.

Le constructeur vient de faire un gros point sur son programme pour 2020 sur son site officiel. Il rappelle une énième fois que, malgré le COVID-19, la Xbox Series X est toujours prévue pour la fin d'année 2020, au même titre que Halo Infinite. Il rappelle au passage que « l’intégralité des 15 Xbox Game Studios travaille sur des titres de nouvelle génération pour la Xbox Series X » qui intègreront le Game Pass dès leur lancement. Et il réitère son soutien au service avec abonnement, qui sera mis en avant encore cette année et au-delà avec une jonction à venir avec le Projet xCloud.

Et, preuve que le grand déballage commence, la société annonce que l'Inside Xbox est la première étape d'une série d'annonces mensuelles appelée Xbox 20/20. Tous les mois, nous aurons de grosses révélations sur la Xbox Series X, les jeux des Xbox Game Studios, le Xbox Game Pass et le Projet xCloud, mais il n'est pas précisé si une présentation vidéo aura lieu à chaque fois. L'émission de jeudi nous permettra dans tous les cas bien de découvrir « les premières images de gameplay de titres de nouvelle génération, proposées par différents partenaires du monde entier », mais aussi de voir quelques titres cross-gen compatibles Smart Delivery. Rien n'est dit sur l'initiative Xbox 20/20 de juin, mais nous avons rendez-vous en juillet pour une présentation vidéo des jeux Xbox Game Studios, avec du gameplay et des tires inédits.

Pour le billet complet de Jerret West, le Chief Marketing Officer de Xbox, ça se passe ci-dessous.

L’année 2020 était prédestinée à être unique. Pour l’industrie du jeu vidéo, c’est l’une de ces années excitantes durant laquelle nous allons découvrir une nouvelle génération de consoles, la vague de jeux next-gen qui l’accompagne et même l’arrivée de nouvelles façons de jouer, avec le jeu en streaming notamment. Mais 2020 est aussi devenue une année de défi, du fait du COVID-19. Cette période difficile permet de mettre en lumière les réelles priorités. Pour nous, ce sont la santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos partenaires et de nos fans. Nous tenons aussi absolument à la transparence vis-à-vis des joueuses et des joueurs en cette période singulière.

Il nous a ainsi fallu repenser nos plans pour célébrer ensemble des étapes importantes de l’évolution du jeu vidéo, puisque nous ne pouvons plus nous rassembler tous physiquement au même endroit. La détermination des joueuses et des joueurs Xbox, de leurs familles, de leurs amis à agir comme il le faut en restant chez eux pour que la situation s’améliore nous a motivés à repenser notre approche. Comment réussir à recréer cet engouement, cette excitation que nous ressentons tous dans les plus grands moments que vit l’industrie ? Comment retranscrire et partager le sentiment que j’ai ressenti personnellement lorsque j’ai rejoint l’équipe Xbox ? Ce moment où j’ai eu la chance de voir ce que nous réserve l’avenir de Xbox.

Alors, que nous réservons vous pour 2020 ?

C’est une année cruciale pour Xbox : notre console de nouvelle génération ouvre la voie à des titres inédits qui viendront alimenter nos services existants. Pour commencer, voici un aperçu de nos grands axes de travail pour 2020 :

Notre objectif reste la sortie de la Xbox Series X et Halo Infinite en fin d’année.

L’intégralité des 15 Xbox Game Studios travaille sur des titres de nouvelle génération pour la Xbox Series X et le Xbox Game Pass.

Les meilleures équipes de développement du monde font en sorte que leurs jeux soient prêts à sortir sur Xbox Series X en fin d’année.

Nous souhaitons montrer aux joueuses et aux joueurs PC qu’ils comptent pour nous en rendant tous nos plus grands titres disponibles dès leur sortie dans le Xbox Game Pass pour PC, comme Halo Infinite, Wasteland 3, Minecraft Dungeons et bien sûr Microsoft Flight Simulator.

Les Xbox Game Pass pour Console et PC continueront à accueillir régulièrement de nouveaux titres et de nouvelles mises à jour.

Le Projet xCloud se déploie dans plus de pays et sur de nouveaux appareils, et plus tard dans l’année, le Projet xCloud et le Xbox Game Pass se rapprocheront pour vous offrir de nouvelles manières de jouer avec vos amis.

C’est déjà beaucoup, mais nous souhaitons également instaurer de nouveaux rendez-vous pour célébrer le jeu vidéo et partager avec vous plus de détails sur ce que nous réserve l’avenir.

Xbox 20/20

Avec notre Inside Xbox de ce jeudi 7 mai à 17h, nous mettons en place un nouveau rendez-vous mensuel pour tenir les joueurs au courant de l’actualité Xbox : le « Xbox 20/20 ». Ce rendez-vous sera l’occasion pour nous d’en dévoiler toujours plus sur l’avenir de la Xbox Series X, les jeux des Xbox Game Studios, le Xbox Game Pass et le Projet xCloud. Chaque mois, il y aura du nouveau, alors restez connectés sur le Xbox Wire.

Le Inside Xbox du 7 Mai, et donc la première étape de notre plan Xbox 20/20, se concentrera donc sur les premières images de gameplay de titres de nouvelle génération, proposées par nos différents partenaires du monde entier comme Ubisoft et son nouveau jeu Assassin’s Creed Valhalla, récemment annoncé. Nous donnerons également la parole aux créateurs pour qu’ils vous détaillent le type d’expériences qu’ils souhaitent nous offrir sur Xbox Series X.

Nous aborderons aussi les jeux qui profiteront du Smart Delivery, cette fonction qui vous assure de jouer à la meilleure version des titres que vous possédez, quelle que soit la génération de votre console. Tous les jeux que vous verrez seront optimisés pour la Xbox Series X, ce qui veut dire qu’ils ont été conçus pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités de la Xbox Series X, de la résolution 4K aux 120 images par seconde, en passant par le DirectStorage, le ray tracing DirectX, des temps de chargement ultra-rapides et plus encore.

Pour les Xbox 20/20 suivants, nous avons bien sûr un programme très riche à venir. Je peux déjà vous qu’en juillet, l’accent sera mis sur les jeux développés par les Xbox Game Studios. Nos équipes ont hâte de pouvoir partager de nouvelles images de gameplay, leur manière de profiter des capacités de la Xbox Series X et d’annoncer des titres inédits.

Comment assister au Xbox 20/20 le 7 mai

J’espère que vous serez des nôtres le 7 mai à 17h (heure française) pour le nouvel épisode d’Inside Xbox et donc la toute première édition du Xbox 20/20. Vous pouvez nous rejoindre de différentes manières :

Mixer.com/xboxfr

Facebook.com/xboxfr

Sur ces chaines, l’épisode sera sous-titré en français.

Comme nous avons pu le constater ces dernières semaines, le jeu vidéo est vecteur de loisir, d’inspiration, mais aussi de renforcement du lien social quand les joueuses et les joueurs partagent leurs aventures. Continuez à vivre ces moments avec vos amis, où qu’ils soient dans le monde. De notre côté, nous sommes impatients de vous en dire plus sur l’avenir de Xbox sur le Xbox Wire.

Plus d’informations sur la Xbox Series X, les annonces de nouveaux jeux développés par les Xbox Game Studios et nos partenaires, des détails sur le futur du Xbox Game Pass et plus de choses encore vous y seront prochainement publiés.

J’ai toujours cru en la vision que l’équipe Xbox est en train de construire avec sa communauté tout autour du monde. Lorsque j’ai rejoint l’équipe Marketing de Xbox en décembre dernier, j’ai souhaité qu’il en soit également de ma responsabilité et aujourd’hui je suis plus confiant que jamais en notre capacité à faire de cette vision une réalité, avec l’aide de notre communauté.

Prenez soin de vous et de vos proches,

Jerret West