Xbox Series X : la sortie en 2020 toujours « sur la bonne voie », celle des jeux plus incertaine selon Phil Spencer

Nous allons enfin avoir un vrai aperçu de la next-gen jeudi prochain, avec un Inside Xbox dédié aux productions des éditeurs tiers sur Xbox Series X. Les langues vont donc progressivement se délier autour de la console, et notamment celle de Phil Spencer, directeur de la marque.

Il était cette semaine l'invité de l'émission Squawk Alley sur CNBC, et s'est laissé aller à quelques commentaires sur l'état de la production de la XSX. Rien d'alarmant, bien au contraire, il a reconfirmé qui rien ne laissait actuellement présager un retard quant à la sortie à la fin d'année 2020. En revanche, il s'est dit plus inquiet quant au fait que certains jeux arriveraient à tenir leur calendrier.

C'est une année passionnante pour nous, nous lançons cette année la Xbox Series X, qui suscite tant d'enthousiasme pour les équipes et la communauté. Les équipes font du très bon travail pour maintenir la production du hardware sur la bonne voie.

Je dirais que la plus grande inconnue est probablement la production de jeux, pour être honnête. Le développement de jeux est maintenant une activité à grande échelle, vous avez des centaines de personnes qui se réunissent, construisent des éléments, travaillent sur le processus créatif.

Côté hardware, nous nous sentons bien par rapport à nos plans, il y a évidemment un impact sur nos plannings, mais dans l'ensemble nous sommes en accord avec là où nous pensions en être. En ce qui concerne la production de jeux, nous en apprenons tous les jours, je me sens toujours confiant, mais je dois également m'assurer que la sécurité et la sûreté de nos équipes restent la chose la plus importante et ne pas forcer inutilement les choses quand elles ne seront tout simplement pas prêtes.