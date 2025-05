S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, enfin une date de sortie pour l'Enhanced Edition et un point sur la mise à niveau PS5 et Xbox Series XS

L'année dernière, GSC Game World sortait S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, une compilation regroupant ses premiers jeux de tir et de survie dans la Zone, à savoir S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl (2007), S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky (2008) et S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (2009). La trilogie est sortie sur PC, PS4 et Xbox One, puis sur Switch 1, les développeurs avaient alors annoncé un patch pour améliorer les graphismes et les performances sur PS5 et Xbox Series X|S, qui se fait toujours attendre.

GSC Game World annonce que la date de sortie de S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition est fixée au 20 mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cette version améliorée sera optimisée pour les consoles de dernière génération, voici ce qui attend les joueurs selon leur plateforme :

Améliorations visuelles (toutes plateformes) :



Éclairage amélioré avec éclairages volumétriques, reflets à l'écran et illumination globale pour une atmosphère plus immersive.

Textures améliorées et modèles 3D détaillés pour les PNJ, les armes et les environnements.

Shaders avancés pour les effets d'eau et d'humidité, associés à des skyboxes améliorées pour un monde plus dynamique.

Cinématiques pré-rendues 4K pour une narration captivante et champ de vision des armes amélioré pour une meilleure visibilité en combat. Améliorations console et nouveaux mods graphiques (PlayStation 5, Xbox Series X|S) :



Xbox Series X, PlayStation 5, PS5 Pro : Qualité (4K native / 30 fps), Équilibré (4K améliorée / 40 fps), Performance (4K améliorée / 60 fps), Ultra Performance (2K améliorée / 120 fps).

Xbox Series S : Qualité (2K native/30 fps), Équilibré (2K upscalé/40 fps), Performances (1080p/60 fps).

Compatibilité clavier et souris : Disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S pour une expérience sur mesure.

Intégration Mod.io : Créez et partagez des mods sur PC et consoles via mod.io (https://mod.io). Fonctionnalités PC :



Optimisé pour Steam Deck : Jouez à la trilogie où que vous soyez grâce à la compatibilité Steam Deck.

Intégration Steam Workshop : Accédez à une vaste bibliothèque de mods créés par les utilisateurs.

Sauvegardes cloud : Sauvegarde fluide de la progression sur tous les appareils.

Compatibilité manette : Compatibilité totale avec les manettes pour une expérience similaire à celle d'une console sur PC.

Les développeurs précisent que les joueurs qui possèdent déjà S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy sur PS4 ou Xbox One recevront l'Enhanced Edition gratuitement sur PS5 ou Xbox Series X|S. Si vous avez déjà acheté un jeu de la trilogie indépendamment, vous aurez l'Enhanced Edition de ce titre en question. Côté PC, les joueurs qui possèdent les jeux S.T.A.L.K.E.R. originaux auront accès à ces Enhanced Editions sans frais supplémentaires. Si ce n'est pas le cas, l'achat de S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition inclura une copie des jeux de l'époque. GSC Game World annonce un prix de vente de 39,99 € pour la trilogie et de 19,99 € pour chaque jeu.

Vous pouvez également retrouver S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Gamesplanet et GOG.com.