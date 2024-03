S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, une compilation en fuite avec de premières images

Malgré son nom, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl n'est pas vraiment le second volet de la franchise de GSC Game World. Il y a déjà eu trois jeux de survie à la première personne dans la Zone entre 2007 et 2010, à savoir S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky et S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat.

Des titres à l'époque assez confidentiels, sortis uniquement sur PC, les fans se réjouissent de voir le prochain volet, exclusif PC et Xbox Series X|S, être mis autant en avant par Microsoft, mais ceux qui sont passés à côté de ces trois titres vont visiblement pouvoir se rattraper. Comme le rapporte Gematsu, plusieurs revendeurs japonais viennent de lister dans leurs boutiques S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, une compilation des trois jeux attendue le 27 juin 2024, au moins sur PlayStation 4, même si une sortie multiplateforme est tout à fait probable. De premières images sont déjà disponibles sur la seconde page, il ne faudra pas compter sur de vraies améliorations graphiques.

GSC Game World n'a pour le moment rien confirmé, mais pour rappel, Microsoft organise ce soir un Xbox Partner Preview, plusieurs jeux multiplateformes sont déjà attendus, il y a de fortes chances que S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy soit officialisé dès ce soir. Vous pouvez sinon précommander S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac, GOG.com et Gamesplanet.