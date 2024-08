S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, la franchise débarque enfin sur Switch

La franchise S.T.A.L.K.E.R. est sous les projecteurs grâce à S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, le titre de GSC Game World arrivera le 20 novembre prochain sur PC et Xbox Series X|S, mais avant lui, il y a eu d'autres jeux. Trois jeux même, sortis à l'origine entre 2007 et 2010, déjà regroupés dans une compilation pour PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Que les joueurs Switch se rassurent, ils ne vont pas être totalement oubliés, ils font enfin pouvoir découvrir cette excellente franchise de jeux de tir. Lors du Nintendo Direct: Partner Showcase, nous avons appris l'arrivée de S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy sur Switch. La compilation, développée par Mataboo, regroupe pour rappel S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky et S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, le contenu sera conséquent.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy est attendu dans le courant du mois de novembre 2024 sur Nintendo Switch.