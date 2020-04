Xbox Series X : Phil Spencer évoque le prix, la présentation de la PS5 et l'éventuel report de la date de sortie

La question se pose logiquement : alors que bien des usines sont au ralenti ou à l'arrêt et que beaucoup de développeurs travaillent à la maison, il est normal de se demander si les consoles de nouvelle génération ne seront pas en retard. Dans son dernier podcast, IGN a eu l'occasion d'interroger directement Phil Spencer, directeur de la branche Xbox chez Microsoft, au sujet d'un éventuel retard de la Xbox Series X. Selon lui, « rien en ce moment » ne donne l'idée que la sortie de la console sera reportée, même si de nouveaux défis se sont dressés devant les équipes.

Eh bien, les choses que je priorise avant tout sont la sûreté et la sécurité des équipes, et il n'y a aucune décision que je vais prendre, et franchement, que personne chez Microsoft ne me demanderait même de prendre, qui compromettrait la sûreté et la sécurité des équipes pour un gain financier ou de qualité à court terme. Les équipes sont la chose la plus importante.

Je dirais avec pragmatisme que les chaînes d'approvisionnement en Chine ont commencé à revenir. Je pense que nous avons tous vu aux informations que la Chine était évidemment plus rapide dans le traitement du C-19 avant qu'il ne se propage et je pense que nous pouvons voir dans les usines, et tout ça, que nous commençons à obtenir des retours de leur part et que cela fonctionne pour nous. [...]

Du côté hardware, je pense que j'ai rendu public le fait que j'avais ma Series X à la maison et que je l'utilisais pour les tests. Même si je passe un agréable moment à le faire, ce genre de temps avec la console est important, et nous voulons nous assurer que nous passons suffisamment de temps avec la console pour que nous mettions en place tous les tests à effectuer : nous avons donc dû déplacer une grande partie de ces tests à domicile. Je dirais que les choses en ce moment ne sont pas faciles. Je pense que la situation est tendue je peux le sentir dans les équipes, elles sont tendues. Nous n'avons rien en ce moment qui dit que nous n'allons pas respecter les dates que nous avons planifiées, mais je vais aussi le dire, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un truc en temps réel et je vais mettre la sûreté et la sécurité des équipes au sommet ainsi que le produit de qualité. Par exemple, je ne veux pas précipiter la sortie d'un produit s'il n'est pas prêt.