Xbox Series X : Xbox justifie l'absence de batterie intégrée à la manette

Que ce soit la Pro Controller de la Switch ou la DualShock 4 de la PS4, les manettes d'aujourd'hui possèdent des batteries intégrées à recharger via USB. Enfin, seulement pour ces deux grands constructeurs, car chez Xbox, la bonne vieille pile AA rechargeable est toujours privilégiée. Il est tout de même possible de les charger directement via un port de la manette, ou il existe sinon des batteries à caler dans la cavité dédiée et à recharger de manière identique, à acheter séparément.



Nous sommes en 2020, et la Xbox Series X ne va pas évoluer de ce côté-là. La manette améliorée de la nouvelle console n'aura toujours pas de batterie intégrée, et il faudra encore utiliser des piles AA fournies par le constructeur ou une batterie amovible. Jason Ronald, partner director of program mangement chez Xbox, a justifié ce choix chez Digital Foundry, en estimant qu'il répondait à une demande de la communauté désireuse de pouvoir jongler entre les piles ou les batteries pour pouvoir toujours jouer sans fil, et aussi d'être capable de racheter des sources d'énergie neuves sans pour autant changer toute la manette. Il explique ainsi que la configuration actuelle était la seule imaginable pour satisfaire tout le monde.

Tout se résume au fait qu'en parlant aux joueurs, c'est un peu polarisant et il y a un camp fort qui veut vraiment des AA. Donc, proposer cette flexibilité est le moyen de plaire aux deux groupes de joueurs... Vous pouvez utiliser une batterie rechargeable et cela fonctionne exactement comme sur l'Elite, [mais] c'est un accessoire distinct.

L'idée d'Xbox pour la manette de la Xbox Series X est donc de laisser le choix entre les piles et la batterie, ce qui n'aurait pas pu être fait avec une batterie intégrée. Bonne ou mauvaise décision, à vous de juger, même si cela ne devrait pas trop faire pencher la balance dans le cœur des joueurs quant à l'achat de la nouvelle console.