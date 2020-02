RUMEUR sur la PS5 : coût de fabrication, prix de vente indéfini, matériaux chers, nouveau PS VR et autres détails sur la production

Une fois encore, c'est par le biais des canaux officieux que nous entendons parlé de la PS5. Les nouvelles viennent aujourd'hui de Bloomberg, groupe spécialisé dans la finance, qui cite « des personnes avec des connaissances sur le sujet » en source.

Les journalistes auraient recueilli de nombreuses informations sur le processus de fabrication actuel de la PlayStation 5. Selon eux, le coût de fabrication actuel de la machine serait de 450 $, en raison de l'utilisation de matériaux onéreux. En comparaison, à son lancement en novembre 2013, le prix de fabrication estimé de la PS4 était de 381 $ pour une vente à 399 $, tandis que la PS3 avait carrément été vendue à perte au départ. La stratégie serait d'ailleurs différente que pour le précédent modèle : pas d'annonce en février et de production à partir du printemps, le constructeur préférant prendre son temps pour optimiser la chaîne et fixer le meilleur prix.

Le tarif de vente de la PS5 n'aurait effectivement pas été arrêté, certains membres de SIE estimant qu'il serait préférable de vendre à perte si cela permet de s'aligner ou de passer en dessous du prix de la Xbox Series X, quitte à se rattraper sur les ventes de jeu et de service, mais d'autres aimeraient tout de même une marge sur le hardware. Et si l'annonce de la console et son tarif se fait désirer, ce serait justement pour attendre le positionnement de la concurrence. Une forte pression serait mise sur le directeur financier de PlayStation, Hiroki Totoki, qui devrait avoir pris sa décision sur le prix d'ici le prochain bilan financier en mai (ce qui serait assez logique au vu du calendrier).

Le constructeur aurait actuellement bien des soucis pour s'assurer un stock suffisant de mémoire Flash NAND et de DRAM (mémoire vive dynamique). Il utiliserait aussi un système de refroidissement « inhabituellement cher » pour être certain qu'il n'y aurait pas de problème de surchauffe autour des puissants composants internes.

Plus étrange, Bloomberg explique qu'un appareil photographique hybride « sans miroir » aurait pu être intégré à la console, avant d'être supprimé pour des raisons de mémoire vive. Les journalistes disent sinon que le coronavirus n'a pour le moment pas encore eu d'impact sur la préproduction, que le nombre d'unités à fabriquer pour le lancement n'a pas été entièrement défini, que de nombreux jeux proposés à l'arrivée de la PS5 seront jouables sur PS4, et qu'un nouveau PlayStation VR arrivera un peu plus tard dans le cycle de la console. Sony n'a bien évidemment pas commenté ces rumeurs, alors il faudra les prendre avec les pincettes jusqu'à nouvel ordre.