RUMEUR sur la PS5 : prix élevé et quantités réduites au lancement, la PS4 va baisser de tarif

CarpentierRacing Wrote:



Ce prix n'a rien de choquant... Tu veux des performances dignes d'un avion de chasse et le prix d'une GameBoy? Si tu suis un peu l'actualité, tu aura constaté que la plupart des sites se disent déjà hallucinés qu'ils puissent vendre des consoles aussi performantes à des prix inférieurs à 7-800 euros...



Une console nouvelle génération à moins de 600 euros, c'est franchement un exploit. La PS3 coûtait plus chere que ça...

La plupart des gens savent déjà ça.Moi aussi c'est le cap du prix qui bloque, personne n'a envie d'avoir un prix comme celui ci sur une console qui, pendant les premiers mois de sa vie ne servira pas à grand chose .Quand on sait en plus que quelques mois plus tard de nouveaux modèles sortiront pour palier les problèmes matériel de la première édition, au final, rien ne justifie l'achat d'une console Day one comme d'habitude.ça plait à personne un prix comme celui ci et il le feront comprendre, tout comme pour la ps3 ( si toutefois les infos s'avèrent juste évidemment )